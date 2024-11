Rok 1930 w USA, Pluton zostaje odkryty jako dziewiąta planeta w układzie słonecznym. Mahatma Gandhi zostaje człowiekiem roku magazynu Time. W tym samym czasie na fermie krokodyli w Luizjanie wykluwa się Marta, aligator missisipijski, który 30 lat później trafi do zoo w Płocku, w ramach "Akcji Krokodyl".

"Akcja Krokodyl" polegała na wysyłce polskojęzycznych książek do Polonii argentyńskiej, w zamian otrzymano zwierzęta dla płockiego zoo. Aligator Marta oraz Pedro przepłynęli ocean razem, ale czas pokazał, iż Marta nie toleruje samców. I nigdy żadnego z nich nie dopuściła do siebie, a minęło już prawie 100 lat!

Najstarsze zwierzę w Europie żyje w Polsce

Pedro i Marta musieli dość szybko zostać rozdzieleni, ponieważ samica jest wyjątkowo agresywna w stosunku do przedstawicieli przeciwnej płci. Zoo podejmowało nawet próby połączenia jej z większymi samcami, jednak zagrożenie atakiem było zbyt duże. Od tamtej pory Marta żyje samotnie, choć jest wyjątkowo łagodnym gadem. Wybuchowy charakter nie przeszkadza jej jednak w nawiązywaniu współpracy z ludźmi.

W 1970 roku aligatorzyca zagrała w legendarnym polskim filmie "Hydrozagadka". Wcieliła się w rolę krokodyla Hermana, wysłanego przez złoczyńców, aby zgładzić bohatera, As-a. Płocki ogród zoologiczny może poszczycić się długą listą zwierząt, które przeżyły wiele lat:

Aligatorzyca missisipijska Marta (1930)

Kondorzyca Wanda (1977)

Foka szara Selma (1979)

Gibbon ungko Ash (1985)

Foka pospolita Quennie (1989)

Żyrafa Julka (2003)

Zebra Tara (2006)

Gibbon ungko Sky (2008)

Lampart perski Barrack (2009)

Oryks Kamari (2011)

W dniu swoich urodzin Marta obchodzi huczne przyjęcie. Dostaje tort z mięsa i ryb, a publiczność częstowana jest słodkim tortem w kształcie krokodyla. Tak wyglądały te ostatnie, 94.

Aligator a krokodyl. Znaczące różnice

Najważniejsza różnica pomiędzy aligatorem a krokodylem, to obszar występowania. Krokodyle żyją w Afryce, Azji, Ameryce Północnej i Południowej oraz w Australii, nie mają przy tym preferencji co do wód - mogą żyć zarówno w wodzie słodkiej, jak i słonej. Aligatory natomiast preferują wody słodkie i spotkać je można w Azji, Ameryce Północnej oraz Australii.

Krokodyle są znacznie większe od aligatorów - mogą osiągać długość nawet 6 metrów, podczas gdy aligatory maksymalnie 5 metrów. Różnice w budowie ciała są także widoczne w zębach. Gdy krokodyl zamknie pysk, jego zęby nadal wystają na zewnątrz, podczas gdy u aligatora pozostają one schowane.

Tego nie wiedziałeś o aligatorach

Aligatory zamieszkują Ziemię od 37 milionów lat i posiadają kilka interesujących cech. Choć nie mają strun głosowych, potrafią wydawać niski, głęboki ryk, zasysając powietrze do płuc i wypuszczając je w charakterystyczny sposób. Ten niebezpieczny gatunek posiada również zdolność wymiany zębów.

Aligatory mogą ich mieć nawet 2000 przez całe życie, wymieniając je kilkakrotnie, podobnie jak rekiny. Z kolei podczas polowań wykorzystują sprytną metodę - trzymają na głowie patyki, które przyciągają ptaki szukające materiału do budowy gniazd. Zimą zaś spędzają czas w wykopanych przez siebie norach, które służą im jako schronienie przed zimnem.

Płeć aligatorów zależy od temperatury - do 30 st. Celsjusza wykluwają się samice, a w wyższej temperaturze samce.

