Prognoza pogody dla Krakowa. Śnieżny poranek i zimowe powiewy

Dziś w Krakowie zima da o sobie znać. Czwartek, 21 listopada 2024 roku, przyniesie niskie temperatury z maksymalną wartością 1,8 st. Celsjusza i minimalną -0,9 st. Słońce wzejdzie o 07:01, a zajdzie już o 15:50, pozostawiając nas z krótkim, zimowym dniem. Prognozowane są słabe opady śniegu, a wiatr osiągnie prędkość do 28,5 km/h, co dodatkowo spotęguje odczucie chłodu.

Poranek zacznie się niskimi temperaturami. Po wschodzie słońca termometry pokażą około 0,2-1,2 st. Celsjusza. Odczuwalna temperatura będzie niższa, w okolicach -5,7 do -4,6 st. Celsjusza, co sprawi, że początek dnia będzie wyjątkowo zimny. Zachmurzenie umiarkowane z tendencją do dużego, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość do 27,8 km/h. Prawdopodobieństwo opadów śniegu wzrośnie po godzinie 10:00.

Popołudniowa prognoza dla Krakowa

Popołudnie przyniesie najcieplejszy moment dnia, ale temperatura wzrośnie jedynie do 1,8 st. Odczuwalnie będzie jednak chłodniej, od -3,9 do -3,3 st. Zachmurzenie pozostanie duże, z możliwością słabych opadów śniegu szczególnie w południe. Wiatr nieco osłabnie, do około 19,4 km/h. problemu.

Po zachodzie słońca, temperatura szybko spadnie do wartości poniżej zera, osiągając -0,9 st. w późnych godzinach wieczornych. Odczuwalna temperatura utrzyma się w zakresie -4,6 do -2,7 st. Wiatr osłabnie do 9,3 km/h, a zachmurzenie stanie się duże, jednak bez dalszych opadów śniegu.

Prognoza godzinowa

Od 06:00 do 09:00 temperatura wzrośnie z 0,3 do 1,2 st. Celsjusza, przy umiarkowanym zachmurzeniu. Wiatr będzie wiał z prędkością od 26 do 27 km/h.

Od 09:00 do 12:00 temperatura utrzyma się w granicach od 1,2 do 1,3 st., z prawdopodobieństwem opadów śniegu sięgającym 48 procent.

Po południu, od 12:00 do 15:00, termometry pokażą od 1,3 do 1,8 st., przy dużym zachmurzeniu.

Od 15:00 do 18:00 temperatura spadnie do 0,0 st., a wiatr osłabnie do 13,1 km/h.

Wieczorem, od 18:00 do 23:00, temperatura wyniesie od -0,9 do 0,6 st., przy dużym zachmurzeniu.

Chociaż dzisiejsze temperatury nie spadną poniżej -5 st. Celsjusza, przenikliwy wiatr może potęgować uczucie zimna. Zaleca się ciepłe ubranie warstwowe, szczególnie w godzinach porannych i wieczornych.

Historyczne porównanie

W porównaniu do minionych dni, dzisiejsza pogoda będzie znacznie chłodniejsza. W ostatnim tygodniu temperatury były wyższe, z maksymalnymi wartościami sięgającymi 5 st. Celsjusza. Dziś jednak zima przypomni o sobie, przynosząc niższe temperatury i opady śniegu.

