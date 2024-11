W 2017 roku w Polsce wprowadzono Jednolity System Segregowania Odpadów, wraz z którym pojawiły się kosze w różnych kolorach oraz podział śmieci. Od 2020 r. segregacja odpadów jest już wymogiem. Pomimo jasnych wytycznych, pewne odpady nadal budzą wątpliwości co do odpowiedniego pojemnika. Jednym z takich problematycznych odpadów są brudne pieluchy. Gdzie należy je wyrzucać.

Obowiązujący w Polsce system segregacji śmieci dzieli się na pięć frakcji, które są określone konkretnym kolorem pojemnika. Odpady dzielimy na:

papier (pojemnik niebieski),

szkło (pojemnik zielony),

metale i tworzywa sztuczne (pojemniki w kolorze żółtym),

odpady biodegradowalne (kolor brązowy)

zmieszane , czyli śmieci, których nie da się zaklasyfikować do żadnej z pozostałych grup (pojemnik w kolorze czarnym).

W idealnym przypadku każdy kosz powinien mieć szczegółowy opis rodzaju odpadów, jakie można do niego wrzucać, ale niestety w wielu miejscach takich informacji brakuje, co może powodować zamieszanie.

Czy zużyte pieluchy to odpad biodegradowalny?

Odpowiedź brzmi: nie. Zużyte pieluchy nie są biodegradowalne, mimo że zawierają składniki organiczne. Oprócz elementów "bio" w ich skład wchodzą także materiały takie jak:

celuloza,

poliester,

elastan,

polipropylen,

kauczuk,

skrobia pszenna.

To właśnie ta kombinacja sprawia, że brudne pieluchy nie kwalifikują się do żadnej z frakcji odpadów selektywnych.

Materiały higieniczne, w tym zużyte pieluchy, należy wrzucać do pojemników na odpady zmieszane (czarny pojemnik). Jednorazowych pieluch nie można poddać recyklingowi, ponieważ mają kontakt z ludzkimi wydzielinami, co czyni je potencjalnym źródłem drobnoustrojów oraz zagrożeniem epidemiologicznym. Dodatkowo nie wszystkie materiały użyte do produkcji pieluch nadają się do przetworzenia.

Co z organicznymi pampersami? Stanowisko EEA

W ostatnich latach coraz większą popularnością cieszą się pieluszki "eko", czyli organiczne, a nawet biodegradowalne. Jednak to określenie bywa mylące.

Jak informuje Europejska Agencja Środowiska (EEA), każda pielucha bez względu na to, jak jest reklamowana, nadaje się wyłącznie do pojemnika na odpady zmieszane. Obecnie nie ma technologii pozwalającej na dokładne oddzielenie wszystkich materiałów użytych do produkcji, zwłaszcza jeśli chodzi o pozostałości biologiczne, które pozostają po jej użyciu przez dziecko.

Jak prawidłowo wyrzucać zużyte pieluchy?

Zużyte pieluchy należy zawsze zwijać i zaklejać zgodnie z instrukcją producenta. Zapobiega to rozprzestrzenianiu się nieprzyjemnych zapachów oraz minimalizuje ryzyko rozlania się zawartości, co mogłoby zabrudzić inne odpady w domu lub pojemniku na śmieci zmieszane.

Pod żadnym pozorem nie wolno wyrzucać pieluch do toalety. Powoduje to zapychanie kanalizacji i generuje wysokie koszty związane z utrzymaniem drożności rur oraz prawidłowego przepływu wody w budynkach mieszkalnych.

