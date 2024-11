Strażacy z OSP w Słomczynie, mimo ciężkiej pracy i gotowości do wyjazdu w każdej chwili, nie mogą doprosić się o strażnicę z prawdziwego zdarzenia. Mają do dyspozycji tylko blaszany garaż, który postawiono tymczasowo. Aby odmienić swoją sytuację założyli zbiórkę.

Ochotnicza Straż Pożarna w Słomczynie działa nieprzerwanie od 1906 roku. Obecnie w jej skład wchodzi 29 osób, w tym 19 ratowników w stałej gotowości do wyjazdu. W 2024 roku w akcjach brali udział 56 razy.

Strażacy od lat nie mogą doprosić się o poprawę warunków pracy. W 2023 roku wymienili starego jelcza na nowy wóz marki Renault i zaopatrzyli się w niezbędny sprzęt. Niejednokrotnie dopłacali do niego z własnej kieszeni. Wciąż pozostaje jednak problem strażnicy, której brak. Od 20 lat OSP ze Słomczyna korzysta z prowizorycznego garażu, który miał być tymczasowym rozwiązaniem, na czas budowy remizy.

Słomczyn. Strażacy nie mają bieżącej wody

"Jesteśmy zmęczeni i frustrowani, nie oceniamy niektórych innych inwestycji, które znajdą finansowanie, natomiast my czekamy już 20 lat i kolejne będziemy myć ręce po akcji od węża gaśniczego (...). Nigdy nie oczekiwaliśmy luksusów, a jedynie podstawowej infrastruktury spełniającej normy dla tej kategorii budynku" - piszą strażacy w mediach społecznościowych.

ZOBACZ: "Interwencja". Tragedia podczas wakacji w Turcji. Dzieci Polki proszą o pomoc

Strażacy czekają na decyzję gminy i podpisanie umowy dzierżawczej, aby można było rozpocząć budowę. Nie wiadomo jednak, kiedy to nastąpi, a blaszany garaż jest w coraz gorszym stanie. Brakuje w nim ogrzewania, ściany się wybrzuszają, drzwi wymagają naprawy, a strażacy nie mają miejsca na to aby się przebrać, czy chociażby umyć ręce. W budynku nie ma także toalety i bieżącej wody.

OSP w Słomczynie prosi o pomoc

Aby poprawić swoje warunki strażacy ze Słomczyna założyli zbiórkę na platformie zrzutka.pl. Chcą zebrać 53 tys. zł, aby wyremontować garaż i dokonać najpilniejszych napraw. Obawiają się, że prowizoryczny budynek nie wytrzyma kolejne zimy.

ZOBACZ: Płacą nawet 250 zł za godzinę. Można dorobić przed świętami

"Zgromadzone środki chcemy wykorzystać na: docieplenie naszego budynku, wymianę wyeksploatowanej bramy oraz modernizację wnętrza, w tym instalacji elektrycznej. Będziemy niezwykle zobowiązani za każde nawet najmniejsze wsparcie" - czytamy w opisie zbiórki.

Z 53 tys. zł zebrano jak do tej pory ok. 4,5 tys. zł, a do końca zbiórki zostało 72 dni. Strażacy zaapelowali także o dary rzeczowe, które mogą pomóc im w remoncie i doposażeniu blaszanego garażu.