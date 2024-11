Zima atakuje w Polsce, w wielu regionach mocno sypnęło śniegiem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że pogoda będzie "dynamiczna i niebezpieczna".



"Trzeba się liczyć z opadami różnego rodzaju: deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Lokalnie może też pojawić się krupa śnieżna" - przekazał IMGW w mediach społecznościowych.

Dziś spodziewamy się przelotnych opadów deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu, lokalnie krupy śnieżnej. W górach oraz na Pomorzu możliwy przyrost pokrywy śnieżnej od 5 cm do 10 cm❄️Na Pomorzu wkrótce zacznie obowiązywać ostrzeżenie przed intensywnymi opadami śniegu#IMGW pic.twitter.com/JMNCtkEaCD — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) November 20, 2024

W północnej części Polski obowiązuje alert IMGW pierwszego stopnia związany z intensywnymi opadami śniegu. Wydano go dla centralnej i północnej części województwa zachodniopomorskiego oraz zachodniej połowy pomorskiego. Lokalnie mogą pojawić się burze.

Ostrzeżono także przed silnym wiatrem na północy i południu kraju. Chodzi o województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, małopolskie, świętokrzyskie oraz podkarpackie.

Zima nadciąga, śnieżyce w Polsce. Wydano alerty

Nad morzem podmuchy mogą osiągać prędkość do 80 km/h, a na terenach podgórskich Karpat do 85 km/h. Najmocniej powieje w szczytowych partiach Sudetów (do 100 km/h) oraz w Bieszczadach - tam możliwe porywy do 130 km/h.

Podczas opadów śniegu wiatr może miejscami powodować zawieje śnieżne i ograniczać widzialność do 500 metrów, a w górach nawet poniżej 200 metrów.

ZOBACZ: Zbliża się zima. Dowody nawet u bobra znad Morskiego Oka

Temperatury od 2 stopni Celsjusza na północnym zachodzie, przez 5 st. C w centrum do 10 stopni na południowym wschodzie.

IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem dla województwa: śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Tam spadnie deszcz i mokry śnieg. W połączeniu z niską temperaturą, która miejscami wyniesie -2 st. C, może powodować zamarzanie dróg i chodników.

Prognoza pogody. Zima atakuje, sypnie śniegiem

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady śniegu, deszczu ze śniegiem i krupy śnieżnej. Na wybrzeżu lokalnie możliwe burze.

W czwartek również zapowiadane są przelotne opady śniegu, deszczu ze śniegiem lub krupy śnieżnej. Na wybrzeżu lokalnie możliwe burze. Temperatura maksymalna od 0 st. C miejscami na Pomorzu i w obszarach podgórskich Karpat do 4 st. C na południowym zachodzie i nad morzem.

Krupa śnieżna to opad nieprzezroczystych ziaren lodu o owalnym lub stożkowatym kształcie i średnicy od 2 do 5 mm. Występuje najczęściej w temperaturze około 0 st. C, spadające ziarna są kruche i odbijają się od twardego podłoża.