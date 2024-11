Poranek w Warszawie zacznie się od umiarkowanych opadów deszczu, które będą nasilać się w okolicach godziny 7:00. Temperatura będzie stopniowo spadać z 8,8 st. Celsjusza o godzinie 6:00 do 4 st. o 9:00.

Ta odczuwalna może być nieco niższa, w granicach od 5 do -0,4 st.. Zachmurzenie utrzyma się na dużym poziomie, a wiatr będzie wiał z prędkością do 27 km/h.

Popołudniowa prognoza dla Warszawy

Popołudnie przyniesie kontynuację pochmurnej aury z niewielkimi szansami na przejaśnienia. Temperatura będzie się wahać w granicach od 3,6 do 4 st. Celsjusza, przy odczuwalnej od -0,7 do -1,2 st.

Zachmurzenie pozostanie duże, z okresowymi słabymi opadami deszczu. Wiatr nieco osłabnie, osiągając prędkość do 24,3 km/h.

Wieczór i noc w Warszawie

Wieczór i noc przyniosą stopniowe uspokojenie pogody. Temperatura spadnie do 1,8 st. z odczuwalną wynoszącą nawet -2 st. mrozu. Zachmurzenie zacznie się zmniejszać, przechodząc z umiarkowanego w małe.

Wiatr będzie wiał z prędkością do 20 km/h, co wpłynie na odczucie chłodu.

Godzinowa prognoza pogody

- Od 06:00 do 09:00 temperatura spadnie z 8 do 4 st. Celsjusza, z dużym zachmurzeniem i umiarkowanymi opadami deszczu. Wiatr będzie wiał z prędkością do 27 km/h.

- Od 10:00 do 13:00 temperatura utrzyma się w zakresie od 4 do 3 st. , z dużym zachmurzeniem i okresowymi opadami. Wiatr w granicach od 23-26 km/h.

- Od 14:00 do 17:00 utrzyma się temperatura około 3 st., z dużym zachmurzeniem i niewielkimi opadami. Wiatr osiągnie prędkość 24 km/h.

- Od 18:00 do 23:00 temperatura spadnie do 1,8 st. Celsjusza, z zachmurzeniem przechodzącym w małe. Wiatr osłabnie do prędkości 17 km/h.

Ekstremalne zjawiska pogodowe

Dzisiejszy dzień przyniesie silny wiatr, który miejscami może osiągnąć prędkość do 32 km/h. Zaleca się zabezpieczenie luźnych przedmiotów na balkonach oraz ostrożność podczas poruszania się w otwartym terenie.

Dzisiejsze temperatury będą nieco wyższe w porównaniu do początku tygodnia, kiedy termometry wskazywały średnio około 5-6 st. Celsjusza.

Warto również zwrócić uwagę na większą ilość opadów deszczu, co jest charakterystyczne dla tej pory roku.

