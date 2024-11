Dzisiaj w Krakowie czeka nas typowo jesienna aura z dynamicznymi zmianami pogody. Dzień zapowiada się chłodno, z temperaturą maksymalną 9,3 st. Celsjusza i minimalną 0,7 st. Wschód słońca nastąpi o godzinie 7:00, a zachód o 15:51, co daje nam krótki, ośmiogodzinny dzień. Prognozowane są opady śniegu z deszczem.

Poranek przyniesie umiarkowane zachmurzenie, które z czasem przekształci się w bardziej pochmurne niebo. Od wschodu słońca do godziny 11:00 temperatura będzie stopniowo spadać z 9 do około 3 st. Celsjusza.

Wrażenie chłodu potęgować będzie odczuwalna temperatura spadająca do 2 stopni mrozu. Wiatr osiągnie prędkość do 27 km/h, co przy opadach deszczu i śniegu może wzmacniać odczucie zimna.

Popołudniowa prognoza dla Krakowa

W godzinach popołudniowych, od 12:00 do 17:00 pogoda w Krakowie nie ulegnie znaczącej poprawie. Zachmurzenie duże będzie dominować, a temperatura utrzyma się w granicach 3-2 st. Celsjusza.

Odczuwalna temperatura będzie wynosić od -2 do -1 st. Celsjusza. Wiatr osiągnie prędkość do 30 km/h, a opady śniegu i deszczu stopniowo będą zanikać.

Wieczór i noc w Krakowie

Wieczorem, od godziny 18:00, zachmurzenie będzie się zmniejszać, a temperatura spadnie do około 0,7 st. Celsjusza. Ta odczuwalna będzie sięgać nawet -3,7 st., co w połączeniu z umiarkowanym wiatrem o prędkości do 20 km/h sprawi, że wieczór będzie dość chłodny. Noc przyniesie przejaśnienia, a zachmurzenie małe będzie sprzyjać obniżeniu temperatury.

Prognoza godzinowa

- Od 06:00 do 09:00 temperatura spadnie z 8 do 2,5 st. Celsjusza, przy dużym zachmurzeniu i umiarkowanych opadach deszczu. Wiatr będzie wiał z prędkością do 33 km/h.

- Od 10:00 do 13:00 przewidywane są opady śniegu, a temperatura będzie się wahać od 2,7 do 3,3 st. Wiatr osiągnie prędkość do 30,8 km/h.

- Od 14:00 do 17:00 zachmurzenie duże, bez opadów, przy temperaturze około 3 st.

- Wieczorem, od 18:00 do 21:00, temperatura spadnie do 0,7 st., a zachmurzenie będzie umiarkowane z bezchmurnymi momentami.

- W nocy, od 22:00 do północy, temperatura wzrośnie nieznacznie do 1,3 st., przy małym zachmurzeniu.

Ostrzeżenie o intensywnych opadach

Dzisiejsze prognozy wskazują na 100-procentowe prawdopodobieństwo wystąpienia opadów śniegu z deszczem. Zaleca się ostrożność na drogach, szczególnie podczas porannych godzin szczytu, kiedy opady mogą być najsilniejsze.

W ostatnich dniach pogoda w Krakowie była nieco łagodniejsza. Temperatura oscylowała wokół 7 st. Celsjusza, z przelotnymi opadami deszczu. Dzisiejsza aura będzie zatem bardziej zimowa, z opadami śniegu i większym chłodem.

red. / Polsatnews.pl