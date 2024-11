Prezydent Joe Biden zezwolił na przekazanie Ukrainie min przeciwpiechotnych, o które Kijów zabiegał od lat. Decyzja ta spotkała się z krytyką, ale - jak podkreśla Pentagon - jest to "jeden z najbardziej pomocnych kroków". W ciągu ostatnich dni to kolejna zgoda na pomoc dla Ukrainy. Wcześniej wyrażono zgodę na użycie systemów ATACMS do ataków w głąb Rosji.