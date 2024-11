Nadciąga zima, a wraz z nią śnieg. Niemało spadło go już w Tatrach i Podhalu. Tatrzański Park Narodowy odradza wejścia w wyższe partie gór. W Zakopanem rano leżało kilka centymetrów śniegu. A to nie jedyne regiony w kraju, gdzie można będzie się spodziewać jego opadów. Temperatura w najbliższy weekend w niektórych miejscach może spaść do - 10 stopni.

Wtorek przyniósł trudne warunki pogodowe w kraju. W niektórych miejscach sypnęło śniegiem. Trudne warunki panują na drogach. Dodatkowo IMGW wydało ostrzeżenia I stopnia przed silnym wiatrem na przeważającej części kraju.

Prognozowane na dziś sumy opadów wyniosą od 10 mm na zachodzie, 15 mm na północy i północnym zachodzie, do 25 mm na południowym zachodzie. Możliwy będzie też przyrost pokrywy śnieżnej, na północy kraju od 2 cm do 4 cm.

Temperatura maksymalna wyniesie od 4 st. C na północy kraju do około 10 st. C na południowym zachodzie.

Zima zaatakowała, sypnęło śniegiem. W górach możliwy mróz

- W Tatry nadeszło załamanie pogody. W nocy zaczął intensywnie padać śnieg, a dodatkowo w górach wieje silny wiatr. Na Kasprowym Wierchu temperatura spadła do - 4 st. C i zapowiadane są duże mrozy - w weekend w Zakopanem temperatura może spaść nawet do minus 10 stopni a na szczytach nawet do minus 20 st. - przekazał przewodnik i edukator Tatrzańskiego Parku Narodowego Tomasz Zając.

W Tatrach jest bardzo ślisko - szlaki częściowo są zasypane śniegiem, a w wyższych partiach pokryte lodem. W związku z zapowiadanymi opadami śniegu, pod koniec tygodnia może pojawić się zagrożenie lawinowe.

- W związku z pogarszającymi się warunkami, odradzamy wszelakich wyjść w góry - dodał Zając.

Opady śniegu także pogorszyły warunki do jazdy na podhalańskich drogach. Kierowcy wybierający się do Zakopanego powinni wymienić opony na zimowe.

Prognoza pogody. Zima zaatakowała, na północy do 5 cm śniegu

Centrum Modelowania Meteorologicznego udostępniło prognozę grubości pokrywy śnieżnej na wtorek i środę.

#IMGWCMM: Orientacyjna prognoza numeryczna💻 pokrywy śnieżnej❄️ na dwa dni. pic.twitter.com/rnjVmO1Qu1 — IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego (@IMGW_CMM) November 19, 2024

W nocy nad większością kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Prognozowane sumy opadów od 10 mm na zachodzie, 15 mm na północy i północnym zachodzie, do 20 mm na południowym zachodzie.

Z wtorku na środę możliwe są opady śniegu: na północy kraju miejscami do 5 cm, na południowym zachodzie, zwłaszcza na szczytach Sudetów, od 6 cm do 15 cm. Temperatura minimalna od 0 do 5 st. C, na południu kraju miejscami do 6 st. C, a w rejonach podgórskich Sudetów spadki do -1 st. C.

W środę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Na południu i północy kraju miejscami prognozowane sumy opadów od 10 mm do 15 mm. W górach możliwy przyrost pokrywy śnieżnej od 4 cm do 7 cm.

Temperatura maksymalna w środę od 1 do 6 st. C, na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu miejscami do 9 st. C. Podczas opadów śniegu wiatr może powodować zawieje śnieżne i ograniczać widzialność do 200 m, a w górach poniżej 200 m.