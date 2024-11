Poranek w Warszawie zacznie się chłodno, z temperaturą w okolicach 1,4 st.a Celsjusza. W godzinach od 7:00 do 11:00 termometry pokażą wzrost do około 4 st., a temperatura odczuwalna wyniesie około 0,5 st.a. Początkowo niebo będzie częściowo zachmurzone, ale wkrótce pojawią się chmury przynoszące deszcz. Wiatr z kierunku zachodniego osiągnie prędkość od 13 do 15 km/h. Indeks UV pozostanie niski, co nie jest zaskoczeniem o tej porze roku.

Popołudniowa prognoza dla Warszawy

Po południu, między godz. 12 a 17 temperatura wzrośnie do około 6 st. Celsjusza, choć odczuwalnie będzie nieco chłodniej. Zachmurzenie duże, a deszcz utrzyma się przez większość tego okresu, choć jego intensywność będzie słaba. Wiatr nabierze na sile, osiągając prędkość do 26 km/h, co może potęgować uczucie chłodu.

Wieczorem i w nocy, od 18:00 do północy, temperatura osiągnie maksymalnie 8,8 st. Celsjusza, ale wiatr o prędkości do 30,6 km/h i gęste chmury nie pozwolą nam cieszyć się tą względną ciepłotą. Na szczęście opady deszczu ustąpią, pozostawiając tylko zachmurzenie duże.

Tekstowa prognoza godzinowa

Od 6:00 do 9:00 temperatura wzrośnie z 1,4 do 2,5 st. C., przy zachmurzeniu dużym i bez opadów. Wiatr będzie wiał z prędkością od 13,6 do 14 km/h.

Od 10:00 do 13:00 temperatury wzrosną z 3,3 do 4,4 st., z dużym zachmurzeniem i szansą na słabe opady deszczu. Wiatr osiągnie prędkość do 18,1 km/h.

W godzinach 14:00-17:00 termometry wskażą od 3,6 do 6,1 st. Deszcz będzie padał słabo, a wiatr osiągnie prędkość do 26,5 km/h.

Od 18:00 do 21:00 temperatura wzrośnie do 8,8 st., z dużym zachmurzeniem, ale bez opadów. Wiatr wzmocni się do 30,4 km/h.

Między 22:00 a północą temperatura nieco spadnie do 8,5 st., przy wciąż dużym zachmurzeniu i wietrze o prędkości 30,3 km/h.

Porównanie historyczne

Patrząc na dane z ostatnich dni, dzisiejsza temperatura maksymalna 8,8 st. Celsjusza jest najwyższa w porównaniu do ostatnich pięciu dni, które charakteryzowały się nieco chłodniejszą aurą, z maksymalną temperaturą 6,6 st. (16 listopada). Dzisiaj deszcz będzie bardziej intensywny niż w ostatnich dniach, co oznacza, że listopadowa słota daje nam się we znaki.

Dzisiejsza pogoda to idealna okazja, by wyciągnąć z szafy ciepłe kurtki. Pamiętajcie o parasolu i zabezpieczeniu się przed wiatrem.

