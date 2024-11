Dzisiaj w Krakowie czeka nas typowo jesienna aura. Słońce wstanie o 6:58, a zajdzie już o 15:52, co daje niecałe 9 godzin dziennego światła. Maksymalna temperatura wyniesie 9,7 st. Celsjusza, a minimalna 1 stopień. Niestety, zapowiadają się słabe opady deszczu. Wiatr osiągnie prędkość do 18,4 km/h, więc warto przygotować się na chłodniejsze odczucia.

Poranek w Krakowie zacznie się od zachmurzenia dużego, a temperatura będzie się wahać od 1 do 4,6 st. Celsjusza. Odczuwalna temperatura będzie nieco niższa, z uwagi na słaby wiatr, który osiągnie prędkość od 5,3 do 7,3 km/h. Zachmurzenie utrzyma się na wysokim poziomie, a około godziny 10 mogą wystąpić pierwsze słabe opady deszczu.

Popołudniowa prognoza dla Krakowa

W południe temperatura wzrośnie do około 6,4 st Celsjusza, a maksymalna wartość dnia, 9,7 st., zostanie osiągnięta około godziny 14:00. Zachmurzenie pozostanie duże przez cały dzień, a opady deszczu będą się utrzymywać z różnym natężeniem. Wiatr wzmocni się do 18,4 km/h, co sprawi, że odczuwalna temperatura będzie niższa od rzeczywistej. Mimo wszystko, popołudnie będzie najcieplejszą częścią dnia.

Wieczorem, od godziny 18:00, temperatura zacznie się stopniowo obniżać, osiągając około 5 st. Celsjusza przed północą. Zachmurzenie będzie duże, ale opady deszczu powinny ustąpić. Wiatr nieco się uspokoi, utrzymując prędkość w granicach 9,5-15,6 km/h. Noc będzie chłodna, ale bez większych niespodzianek pogodowych.

Prognoza godzinowa

- Od 6:00 do 9:00 temperatura wzrośnie z 1,1 do 3,9 st. Celsjusza przy zachmurzeniu dużym. Wiatr osiągnie prędkość 5,8-7,8 km/h, bez opadów.

- Od 10:00 do 13:00 temperatura wzrośnie z 3,9 do 9,1. Zachmurzenie duże z okresowymi słabymi opadami deszczu. Wiatr od 7,8 do 15,1 km/h.

- Od 14:00 do 17:00 temperatura będzie się wahać od 9,7 do 7,4 st., z dużym zachmurzeniem i prędkością wiatru do 18,4 km/h.

- Od 18:00 do 21:00 temperatura spadnie z 7,3 do 5,4 st Celsjusza, zachmurzenie duże z umiarkowanym w późniejszych godzinach. Wiatr 9,6-15,6 km/h.

- Od 22:00 do północy temperatura wyniesie około 5 st. z zachmurzeniem umiarkowanym. Wiatr do 9,5 km/h.

Porównanie historyczne

W porównaniu z poprzednimi dniami, dzisiejsza pogoda jest bardziej deszczowa. Ostatnie dni przyniosły głównie pochmurną pogodę, z temperaturami w zakresie od 2 do 7 st. Celsjusza. Dzisiejsze opady są nowością, co przypomina o zmienności jesiennej aury w Krakowie.

Na koniec warto pamiętać, że mimo deszczowej pogody, jesienne spacery mogą być przyjemne, jeśli odpowiednio się ubierzemy. Parasol i ciepła kurtka będą dzisiaj nieodzowne, a wieczorne chwile z książką przy herbacie mogą zrekompensować brak słońca.

