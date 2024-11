"Poczynione ustalenia nie wskazują na uzasadnione podejrzenie przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy CBA lub prokuratora prowadzącego śledztwo" - czytamy w komunikacie Prokuratury Krajowej.

"Na podstawie powyższego materiału ustalono, że w dniu 3 października 2024 roku zabezpieczono u Janusza P. telefon komórkowy. Podejrzany wydał go dobrowolnie wraz z kodem odblokowującym. Jednocześnie nie zastrzegł, iż na zabezpieczonym telefonie mogą znajdować się treści objęte tajemnicą obrończą lub adwokacką" - podano.

Zatrzymanie Janusza Palikota. Obrońca o złamaniu tajemnicy adwokackiej

Postępowanie sprawdzające w związku z informacjami dotyczącymi naruszenia tajemnicy obrończej w toku śledztwa prowadzonego m.in. przeciwko Januszowi Palikotowi zostało wdrożone 7 października z urzędu w Wydziale Spraw Wewnętrznych PK.

Wcześniej obrońca Palikota mec. Jacek Dubois poinformował media, że funkcjonariusze służb, którzy zatrzymali jego klienta, zapoznali się z treścią korespondencji znajdującej się na urządzeniach Palikota, co jego zdaniem stanowiło złamanie tajemnicy adwokackiej.

ZOBACZ: Jest wniosek o areszt dla Janusza Palikota



Prawnik ocenił, że nie widział "większego skandalu" i tłumaczył, że osoba mająca kłopoty z prawem, przychodząca do adwokata, musi mieć pewność, że jej tajemnice nie ujrzą światła dziennego i nie zostaną użyte przeciwko niej.



W reakcji na to Prokuratura Krajowa przekazała, że szanuje obowiązujące zasady oraz przepisy i zamierza wyjaśnić sprawę potencjalnych naruszeń.

Janusz Palikot. Sąd zdecydował w sprawie aresztu

W zeszły poniedziałek wrocławski sąd poinformował, że nie uznał wniosku prawników Palikota, którzy złożyli zażalenie na decyzję o areszcie tymczasowym.

ZOBACZ: Janusz Palikot z zarzutami. Pełnomocnik: Ustawka medialna

- To o czym mówimy, o łagodzeniu pewnych środków, które są wyjątkowe, nie odnosi się do rzeczywistych organów państwa. Gdybyśmy przyjęli za założenie, że areszt jest zwyczajem, a nie stosowanie aresztu jest wyjątkiem, to byśmy nie mogli decyzji dzisiejszej sądu nic nie zarzucić, bo została konstytucyjnie uzasadniona - przekonywał prawnik Palikota, komentując decyzję sądu.