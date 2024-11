W poniedziałek krótko przed godziną 12 ukraińskie siły powietrzne poinformowały, że Rosjanie wystrzelili pocisk balistyczny w kierunku Odessy - donosi "Ukraińska Prawda".

"Wstępnie w wyniku rosyjskiego ataku zginęło osiem osób, a 18 zostało rannych. Wśród ofiar było jedno dziecko. Cztery osoby są w stanie ciężkim" - podsumował Ołeh Kiper, szef odeskiej obwodowej administracji wojskowej.

Rosyjski atak na Odessę. Rakieta uderzyła w budynek mieszkalny

"Wróg podstępnie skierował pocisk na dzielnicę mieszkalną, obszar działalności gospodarczej" - dodał mer Odessy Hennadij Truchanow.

Jak ocenił w mediach społecznościowych Wołodymyr Zełenski, "jedynym sposobem, aby naprawdę powstrzymać ten terror, jest wyeliminowanie zdolności Rosji do przeprowadzania ataków". Zdaniem ukraińskiego prezydenta jest to "absolutnie realistyczne".

Wojna w Ukrainie. Wołodymyr Zełenski: Czas na działanie jest teraz

"Dziś Rosja zaatakowała Odessę rakietą - specjalnie celując w obszar mieszkalny. W wyniku tego barbarzyńskiego aktu zginęły niewinne życia, a wiele osób zostało rannych. Życia te można było uratować, gdybyśmy mieli możliwość zniszczenia rosyjskich wyrzutni rakiet, łańcuchów dostaw, arsenałów i fabryk wojennych u ich źródła" - podkreślił.

"To nie tylko obrona; to sprawiedliwość - właściwy sposób ochrony naszych ludzi. Każdy zaatakowany naród, uczyniłby to samo, aby bronić swoich obywateli. Musimy to zrobić, razem z naszymi partnerami. Rosja musi zostać pozbawiona środków terroru. Czas na działanie jest teraz" - podsumował Zełenski.

Zielone światło ws. ATACMS. Joe Biden zdecydował

Przypomnijmy: w niedzielę Reuters przekazał, że administracja Joe Bidena zezwoliła Ukrainie na użycie broni dostarczonej (ATACMS) przez USA do uderzeń w głąb Rosji.

ATACMS to amerykański system rakietowy ziemia-ziemia, opierający się na (napędzanych paliwem stałym) pociskach balistycznych bardzo krótkiego zasięgu. Jest zaliczany do broni precyzyjnego rażenia. Ich zasięg ma wynosić do 300 km.

Eksperci oceniają, że przekazanie rakiet ATACMS o zwiększonym zasięgu da Ukraińcom możliwość przeprowadzania uderzeń przeciwko krytycznym celom, jakim są m.in. lotniska, baterie obrony powietrznej, centra łączności i centra dowodzenia.