Elon Musk zakpił z Wołodymyra Zełenskiego i jego słów na temat możliwego zakończenia wojny z Rosją. Prezydent napisał, że Stany Zjednoczone nie zmuszą jego państwa do negocjacji, a Ukraina jest niepodległym państwem. - Jego poczucie humoru jest niesamowite - napisał miliarder.

W wywiadzie dla Radia Ukraina Wołodymyr Zełenski powiedział co myśli o negocjacjach z Rosją i przyjęciu warunków agresora. Prezydent stwierdził, że jego kraj jest suwerennym państwem i nie ma zgody na ustępstwa.

- I podczas tej wojny - i nasz naród i ja osobiście w rozmowach z USA, z Trumpem i Bidenem udowodniliśmy, że z nami retoryka "siadaj i słuchaj nie działa" - powiedział Wołodymyr Zełenski, podkreślając, że dla niego najważniejszy jest "sprawiedliwy pokój".

USA. Elon Musk kpi z prezydenta Ukrainy

Na platformie X Elon Musk udostępnił nagranie z tą wypowiedzią. W poście napisał: "Jego poczucie humoru jest niesamowite" i dodał śmiejący się emotikon.

Miliarder załączył także link do artykułu BBC, w którym opisano Zełenskiego jako "byłego komika bez żadnego doświadczenia politycznego". Tekst powstał w grudniu 2021 roku, a więc na krótko przed atakiem Rosji.

Elon Musk w ostatnim czasie stał się bardzo ważną osobą w amerykańskiej polityce. Właściciel SpaceX był aktywny przez całą kampanię Donalda Trumpa, a po jego wygranej otrzymał stanowisko w nowo powstałym Departamencie Efektywności Rządu.

Według urzędników w Kijowie po wyborach prezydenckich Musk wziął udział w pierwszej rozmowie telefonicznej między Donaldem Trumpem a Wołodymyrem Zełenskim. Miał powiedzieć, że nadal będzie wspierał Ukrainę za pośrednictwem swoich satelitów Starlink.

Wojna w Ukrainie. Wołodymyr Zełenski wierzy w pomoc USA

Wołodymyr Zełenski w trakcie rozmowy w radiu podkreślił, że chociaż nie chce negocjacji, to wierzy w szybkie zakończenie wojny dzięki polityce Donalda Trumpa.

"Bez wątpienia, wraz z polityką tej ekipy, która wejdzie teraz do Białego Domu, wojna zakończy się szybciej. Takie jest ich podejście, to obiecali swojemu społeczeństwu i dla nich również jest to bardzo ważne" - powiedział Zełenski.

Prezydent dodał, że miał "dobrą rozmowę" z Donaldem Trumpem, który wysłuchał stanowiska Ukrainy. - Nic przeciwko temu nie słyszałem - powiedział.