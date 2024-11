- Wyniki pokazują (moją - red.) olbrzymią przewagę w pierwszej i drugiej turze - powiedział Rafał Trzaskowski, komentując wyniki sondażu. - Wybory wygrywa się w drugiej turze - powiedział Radosław Sikorski. Z opublikowanych dziś wyników sondażu zrobionego dla KO wynika, że to Trzaskowski radzi sobie lepiej w wyścigu do Pałacu Prezydenckiego. Głosowanie w prawyborach odbędzie się w piątek.

W poniedziałek opublikowano wyniki wewnętrznego sondażu Koalicji Obywatelskiej. Wskazały one, że większe szanse w prezydenckim starciu ma prezydent Warszawy.

"Rafał Trzaskowski pokonuje kandydata PiS w pierwszej turze 40 do 28, a w drugiej 57 do 43. Radek Sikorski w pierwszej przegrywa z kandydatem PiS 28 do 30, ale w drugiej wygrywa 54 do 46" - przekazał premier.

"Wynik sondażu jednoznaczny, ale to wciąż tylko wskazówka. Siłę decyzji ma Wasz głos!" - przekazał w mediach społecznościowych Tusk.

Prawybory w KO. Trzaskowski: Wyniki konkludują sprawę bardzo jasno

- Wyniki pokazują, to co mówię od wielu miesięcy. Mianowicie olbrzymią, druzgocącą przewagę w pierwszej i przewagę w drugiej turze - skomentował wyniki sondażu przedwyborczego w KO Rafał Trzaskowski.

- Widać, że u wyborców KO, Lewicy, Trzeciej Drogi, Konfederacji i niezdecydowanych - wszędzie mam przewagę - powiedział polityk.

Trzaskowski zaznaczył, że "te wyniki konkludują sprawę bardzo jasno, jeżeli chodzi o to, kto ma większe szanse".

- Natomiast na końcu decyzje podejmą w piątek oczywiście członkinie i członkowie Koalicji Obywatelskiej - dodał.

Wielki sondaż przedwyborczy w KO. Sikorski: Idziemy łeb w łeb

- Wybory wygrywa się w drugiej turze. Jest olbrzymia satysfakcja, że każdy kandydat wygrywa z kandydatem PiS - powiedział o wyniku sondaży Radosław Sikorski.

Jak podkreślił, zadowolony jest z faktu, że po tygodniu prekampanii "idzie łeb w łeb" z prezydentem stolicy.

- Cieszy mnie również to, że dogoniłem Trzaskowskiego, który jest kandydatem na kandydata już od pięciu lat - dodał.

"Do wyborów 6 miesięcy, to będzie brutalna kampania, ale dynamika jest po naszej stronie!" - napisał wcześniej w mediach społecznościowych szef MSZ.

Koalicja Obywatelska cały czas nie wskazała, czy to szef MSZ Radosław Sikorski czy prezydent stolicy Rafał Trzaskowski będzie kandydatem w wyborach prezydenckich 2025.

Głosowanie w KO odbędzie się 22 listopada, od godziny 8 do północy, a wyniki mają być znane następnego dnia. Członkowie partii tworzących KO oddadzą swój głos w pełni anonimowo, za pośrednictwem zabezpieczonych SMS-ów. Głosowanie będzie koordynować zewnętrzna firma.