"Odpowiedział w języku, który Putin rozumie". Szef MSZ o decyzji USA

Administracja Joe Bidena zezwoliła Ukrainie na użycie broni dostarczonej przez USA do uderzeń w głąb Rosji - podały media. Doniesienia w tej sprawie skomentował szef polskiego MSZ Radosław Sikorski. "Prezydent Biden odpowiedział w języku, który Władimir Putin rozumie" - oznajmił.

Radosław Sikorski skomentował na platformie X doniesienia amerykańskich mediów o zezwoleniu administracji Joe Bidena na ataki Ukrainy pociskami ATACMS o zasięgu 3000 km na cele w głębi Rosji.

"Na wejście do wojny żołnierzy Korei Północnej i zmasowany nalot rosyjskich rakiet Prezydent Biden odpowiedział w języku, który W. Putin rozumie - zdjęciem ograniczeń na użycie przez Ukrainę zachodnich rakiet" - napisał szef polskiej dyplomacji.

ZOBACZ: Pierwszy rosyjski okręt zniszczony za pomocą pocisku ATACMS

Jak dodał, "ofiara agresji ma prawo się bronić. Siła odstrasza, słabość prowokuje".

Podobny komentarz zamieścił wiceszef obrony narodowej. "Rosja zna tylko jeden język - język siły. Bardzo dobra decyzja Prezydenta USA" - napisał Cezary Tomczyk.

Informacje o możliwej zmianie polityki USA skomentował również w programie "Gość Wydarzeń" były ambasador Polski w USA Marek Magierowski. - Bardzo dobra decyzja, na którą wielu polityków i ekspertów naciskało - ocenił. Dodał jednak, że "nie zmieni to natychmiast biegu wojny" oraz "nie w takiej skali i takim stopniu, jak byśmy oczekiwali".

Decyzja USA ws. rakiet ATACMS

O zniesieniu ograniczeń poinformowała w niedzielę wieczorem agencja Reutersa oraz amerykańskie media. "Ukraina planuje przeprowadzić swoje pierwsze ataki dalekiego zasięgu w nadchodzących dniach, podały źródła, nie ujawniając szczegółów ze względu na obawy dotyczące bezpieczeństwa operacyjnego" - poinformowano.

Pytany o te doniesienia Biały Dom odmówił komentarza.

ZOBACZ: Media: USA dostarczą Ukrainie pociski ATACMS

Agencja przypomina, że zmiana w polityce USA następuje po tym, jak Rosja wprowadziła do wojny żołnierzy z Korei Północnej, co wywołało niepokój w Waszyngtonie i Kijowie.

Wcześniej przez wiele miesięcy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zabiegał o zgodę dla ukraińskiej armii na użycie broni amerykańskiej do atakowania celów wojskowych daleko w głąb Rosji.

Czym są pociski ATACMS?

ATACMS to amerykański system rakietowy ziemia-ziemia, opierający się na (napędzanych paliwem stałym) pociskach balistycznych bardzo krótkiego zasięgu. Jest zaliczany do broni precyzyjnego rażenia. Ich zasięg ma wynosić do 300 km.

Pierwsze rakiety ATACMS, w tym przypadku średniego zasięgu trafiły po raz pierwszy na Ukrainę jesienią ubiegłego roku. Pociski miały zasięg około 160 kilometrów i zawierały subamunicję kasetową. Pierwsze użycie zostało potwierdzone 17 października.

Zdaniem ekspertów przekazanie rakiet ATACMS o zwiększonym zasięgu da Ukraińcom możliwość przeprowadzania uderzeń przeciwko krytycznym celom, jakim są m.in. lotniska, baterie obrony powietrznej, centra łączności i centra dowodzenia.