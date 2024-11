Tusk krytycznie o ruchu Scholza. W tle rozmowa z Putinem

W niedzielę szef polskiego rządu w mediach społecznościowych napisał, że "nikt nie powstrzyma Putina telefonami".

"Atak wczorajszej nocy, jeden z największych w tej wojnie, udowodnił, że dyplomacja telefoniczna nie może zastąpić prawdziwego wsparcia całego Zachodu dla Ukrainy. Następne tygodnie będą decydujące, nie tylko dla samej wojny, ale także dla naszej przyszłości" - czytamy we wpisie w języku angielskim.

Zmasowany atak na Ukrainę. Polska poderwała myśliwce

Wojsko Polskie poinformowało w niedzielę nad ranem, że w związku ze zmasowanym atakiem Rosjan na zachodnią Ukrainę, poderwane zostały polskie i sojusznicze myśliwce. "Podjęte kroki mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa na terenach graniczących z zagrożonymi obszarami" - przekazano w komunikacie.

W programie "Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii" wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk przekazał, że rakiety spadały nawet kilkadziesiąt kilometrów od polskiej granicy.

Dodał, że oprócz myśliwców poderwano tankowiec, "żeby w razie czego można było ten lot wydłużać.



- Byliśmy w stałym kontakcie i z naszymi dowódcami i ze stroną ukraińską. Dzisiaj mamy taką informację, że Rosja użyła w zasadzie wszystkiego, co ma. Zarówno rakiet balistycznych, hipersonicznych, jak i dronów - podkreślił.

Cezary Tomczyk dodał, że żaden z pocisków nie zbliżał się niebezpiecznie do polskiej strefy powietrznej. - Natomiast byliśmy na to przygotowani. Generał Maciej Klisz (Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych - red.) ma tutaj bardzo jasne przeświadczenie, które jest też stanowiskiem rządu, że jeżeli zdarzyłoby się, że jakiś pocisk będzie leciał w kierunku Polski, to zostanie on zestrzelony - zapewnił.

Kanclerz Niemiec zadzwonił do Putina. Donald Tusk komentuje

W piątek kanclerz Niemiec Olaf Scholz po raz pierwszy od blisko dwóch lat - od grudnia 2022 roku - rozmawiał z rosyjskim dyktatorem Władimirem Putinem.

Rzecznik rządu w Berlinie Steffen Hebestreit poinformował, że Scholz w rozmowie z Putinem nalegał, by Rosja była gotowa na rozmowy z Ukrainą w celu wynegocjowania "trwałego, sprawiedliwego pokoju".

- Kanclerz dał jasno do zrozumienia prezydentowi, że wysłanie północnokoreańskich żołnierzy na misje bojowe przeciwko Ukrainie stanowi poważną eskalację i rozszerzenie konfliktu - poinformował rzecznik.

Hebestreit podkreślił, że Scholz rozmawiał z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w środę oraz że zamierza ponownie się z nim skontaktować po rozmowie z Putinem.

Tego samego dnia premier Donald Tusk przekazał, że rozmawiał z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem, który zdał mu relację z rozmowy z Władimirem Putinem.

"Z satysfakcją przyjąłem informację, że kanclerz nie tylko jednoznacznie potępił rosyjską agresję, ale że powtórzył polskie stanowisko: nic o Ukrainie bez Ukrainy" - poinformował.