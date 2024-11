- Moja rozmowa z Putinem pokazała, że nic się zmieniło w jego podejściu do wojny przeciwko Ukrainie - oświadczył w niedzielę Olaf Scholz. Jednocześnie niemiecki kanclerz odpowiedział wszystkim, którzy skrytykowali go za telefon do rosyjskiego dyktatora. - Byłoby źle gdyby amerykański lider rozmawiał z Putinem, a żaden europejski nie - wyjaśnił.