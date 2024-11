Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej skierowało do konsultacji nowy projekt ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Przewiduje on zmiany w zakresie wydawania orzeczeń lekarskich w ZUS, zasad zatrudniania i kwalifikacji lekarzy orzeczników, a także kontroli zaświadczeń lekarskich. Czy to oznacza koniec komisji lekarskich?

Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, które 25 października zaproponowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przewidują inne zasady wydawania orzeczeń lekarskich oraz kontroli zaświadczeń lekarskich w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Zlikwidowane zostaną działające do tej pory obowiązkowe komisje lekarskie. Dotychczas odpowiadały one za ocenę odwołań od orzeczeń lekarzy orzeczników. Ci, którzy nie zgadzali się z decyzją wydaną przez lekarza orzecznika, mogli odwołać się od tej decyzji właśnie do komisji. Zgodnie z zaproponowanymi zmianami w ustawie, komisje lekarskie przestaną istnieć. Ma to uprościć proces i przyspieszyć wydawanie decyzji.

W ramach reformy lekarze orzecznicy ZUS będą mieli jeszcze większą odpowiedzialność za przyznawanie świadczeń oraz ustalanie zdolności do pracy, co może wpłynąć na liczbę rozpatrywanych odwołań.

Co nowa ustawa zmieni dla ubiegających się o rentę lub zasiłek pielęgnacyjny?

Wbrew obawom, znowelizowana ustawa nie przewiduje zmian w zakresie zasad samego orzekania. Jak tłumaczy portal mZdrowie, nie zmieni się definicja niezdolności do pracy lub samodzielnej egzystencji.

Jednak dla osób starających się o rentę z tytułu niezdolności do pracy lub zasiłek pielęgnacyjny, nowe zasady mogą oznaczać przyspieszenie procesu decyzyjnego. Bez konieczności uczestniczenia w komisji lekarskiej i bez dodatkowego poziomu odwoławczego, proces przyznawania świadczeń powinien być krótszy.

Osoby, które potrzebują natychmiastowego wsparcia finansowego, mogą szybciej otrzymać decyzję, co jest szczególnie istotne dla osób zmagających się z nagłym pogorszeniem zdrowia. Należy jednak pamiętać, że wyeliminowanie komisji lekarskich ogranicza możliwość odwołania się od decyzji, co może budzić pewne obawy wśród ubezpieczonych, którzy do tej pory często korzystali z tej opcji.

Co proponowane zmiany oznaczają dla lekarzy orzeczników?

Znowelizowana ustawa wprowadzi elastyczne form współpracy z lekarzami orzecznikami. Jak informuje portal Money - w praktyce będą oni mogli zdecydować czy chcą wykonywać obowiązki zawodowe na podstawie umowy cywilnoprawnej, czy umowy o pracę.

Nowe przepisy wiążą się również z większą odpowiedzialnością lekarzy orzeczników ZUS, którzy będą podejmować ostateczne decyzje bez dodatkowego poziomu kontroli w postaci komisji. Wymaga to od lekarzy szczególnej dokładności i obiektywizmu w ocenie zdolności do pracy.

Ponadto, zgodnie z informacjami ZUS, lekarze będą musieli uwzględniać w ocenie zdolności do pracy​ wywiad zawodowy, szereg szczegółowych informacji o stanie zdrowia, w tym możliwości rehabilitacji lub przekwalifikowania zawodowego w ocenie zdolności do obowiązków pracowniczych.

