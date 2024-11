Jak podaje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej już 1 stycznia 2025 r. wejdzie w życie ustawa o rencie wdowiej. Dla wielu seniorów, którzy stracili małżonków, jest to nadzieja na poprawę trudnej sytuacji materialnej. Świadczenia emerytalno-rentowe mogą wzrosnąć u nawet dwóch milionów osób. Niestety nie każdy może skorzystać z renty wdowiej. Komu ZUS będzie odrzucał wnioski?

Na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowano, że ustawa o rencie wdowiej wprowadza możliwość połączenia renty rodzinnej z innym świadczeniem emerytalno-rentowym.

W sytuacji zbiegu dwóch świadczeń istnieje opcja, by jedno wybrane było wypłacane w pełnej wysokości, a drugie - początkowo w wysokości 15 proc. (1 lipca 2025 roku–31 grudnia 2026 roku), a później 25 proc. (od 1 stycznia 2027 roku).

Ustawa precyzuje, kto może skorzystać z nowego prawa. Osoba uprawniona musi spełnić następujące warunki:

osiągnęła wiek emerytalny (obecnie dla kobiet wynosi on 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat),

miała ze zmarłym małżonkiem wspólność majątkową,

zyskała prawa do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego (czyli kobiety owdowiałe w wieku co najmniej 55 lat i mężczyźni w wieku co najmniej 60 lat).

Już na pierwszy rzut oka widać, że istnieją sytuacje, w których renta wdowia nie będzie mogła zostać przyznana seniorowi. Istnieje jednak więcej szczegółów, które warto rozważyć.

Kto nie może starać się o rentę wdowią?

Wnioski o rentę wdowią będzie można składać od 1 stycznia 2025 roku, gdy ustawa wejdzie w życie. Należy jednak pamiętać, że świadczenia będą wypłacane dopiero od 1 lipca 2025 roku, niezależnie od daty złożenia wniosku.



Pewna grupa osób musi się liczyć z tym, że nawet przy prawidłowym złożeniu wniosku ZUS może go cofnąć z powodu braku uprawnień do świadczenia. Dotyczy to sytuacji, gdy:

między małżonkami była ustalona rozdzielność majątkowa,

małżonkowie byli rozwiedzeni lub żyli w związku nieformalnym,

nie zostało spełnione kryterium wiekowe - o świadczenie ubiega się kobieta przed ukończeniem 60. roku życia lub mężczyzna przed 65. rokiem życia,

prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku senior uzyskał wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego (czyli kobieta, której mąż zmarł, miała wtedy mniej niż 55 lat, a mężczyzna, którego żona zmarła, miał mniej niż 60 lat),

senior ubiegający się o rentę wdowią ponownie zawarł związek małżeński,

łączna wysokość obu świadczeń emerytalno-rentowych przekracza trzykrotność najniższej emerytury (wówczas świadczenie zostanie pomniejszone o kwotę przekroczenia),

zmarły małżonek nie miał ustalonego prawa do świadczeń emerytalno-rentowych.

ZUS może również cofnąć wniosek, gdy będzie on niekompletny lub źle wypełniony. Nie oznacza to jednak utraty prawa do otrzymania renty wdowiej. Konieczne jest tylko prawidłowe wpisanie danych w polach wniosku i ewentualne dostarczenie wymaganych załączników.

