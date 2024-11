Prognoza pogody Poznań 15.11.2024

Dzisiejsza pogoda w Poznaniu zapowiada się całkiem przyjemnie jak na połowę listopada. Maksymalna temperatura wyniesie 9,1 st. C, a minimalna 3,4 st. C. Na niebie dominować będzie zachmurzenie umiarkowane, a deszcz raczej nie popsuje planów na piątkowy dzień. Wschód słońca nastąpi o 07:12, a zachód już o 16:01, co oznacza, że dzień będzie dość krótki.

Poranek w Poznaniu rozpocznie się chłodnym powietrzem, z temperaturą w okolicach 3,4 st. C. Od wschodu słońca do godziny 11:00 termometry wskażą wzrost temperatury do około 7,9 st. C.

Zachmurzenie duże stopniowo ustąpi umiarkowanemu. Wiatr będzie wiał z prędkością od 9,2 do 16,8 km/h, co może powodować, że odczuwalna temperatura będzie nieco niższa.

Popołudniowa prognoza dla Poznania

Popołudnie przyniesie najcieplejszą część dnia. Między godziną 12:00 a 17:00 temperatura osiągnie maksimum 9,1 st. C. W tym czasie zachmurzenie zmniejszy się do małego, a momentami niebo może być bezchmurne.

Wiatr przyspieszy do 20,1 km/h, co nie powinno jednak zakłócić planów na świeżym powietrzu. Prawdopodobieństwo opadów pozostanie na poziomie zerowym.

Wieczór i noc w Poznaniu

Wieczorem temperatura zacznie stopniowo spadać, osiągając około 5,9 st. C o godzinie 18:00. Do północy utrzyma się w przedziale od 6,3 do 7,8 st. C. Niebo będzie przeważnie pochmurne, z powracającym dużym zachmurzeniem po godzinie 19:00.

Wiatr będzie umiarkowany, z prędkością od 14,9 do 18,7 km/h. Nadal brak opadów, co pozwoli na spokojne wieczorne spacery.

Tekstowa prognoza godzinowa

- Od 06:00 do 09:00 temperatura wzrośnie z 3,4 do 4,8 st. C, przy dużym zachmurzeniu. Wiatr osiągnie prędkość od 9,3 do 9,4 km/h.

- W godzinach 10:00-12:00 temperatura wzrośnie do 8,7 st. C, z umiarkowanym zachmurzeniem. Wiatr przyspieszy do 18,9 km/h.

- Między 13:00 a 15:00 termometry wskażą od 9,1 do 8,2 st. C, niebo będzie prawie bezchmurne, a wiatr nieco osłabnie do 18,5 km/h.

- Od 16:00 do 19:00 temperatura spadnie z 6,9 do 6,3 st. C, z bezchmurnym niebem przechodzącym w duże zachmurzenie. Wiatr osiągnie 17,4 km/h.

- Od 20:00 do północy temperatura będzie utrzymywać się w przedziale od 7,4 do 7,8 st. C, przy dużym zachmurzeniu. Wiatr osiągnie maksymalnie 18,7 km/h.

Porównanie historyczne

W porównaniu do ostatnich pięciu dni, dzisiejsza pogoda w Poznaniu będzie znacznie cieplejsza i bardziej stabilna. Minione dni były znacznie chłodniejsze, z temperaturami oscylującymi wokół 1-2 st. C i częstymi zamgleniami. Dzisiejsza prognoza to zatem miła odmiana, zwłaszcza, że nie musimy obawiać się mgieł czy opadów.

Na koniec warto wspomnieć, że dzisiejsza aura sprzyja aktywnościom na świeżym powietrzu. Choć słońca nie będzie zbyt wiele, brak opadów i umiarkowane temperatury to idealne warunki na spacer po poznańskich parkach.

