Poznań przywita mieszkańców chłodnym dniem z umiarkowanym zachmurzeniem. Dzień rozpocznie się o 7:10, kiedy słońce wzejdzie nad miastem, a zakończy się o 16:02. Maksymalna temperatura osiągnie 6,3 st. Celsjusza, a minimalna zatrzyma się na 2,6 st. Wiatr będzie wiał z prędkością do 21,7 km/h, a deszczu na szczęście nie przewidujemy.

Od wschodu słońca do godziny 11:00 temperatura będzie stopniowo rosła od 2,8 do 5,5 st. Celsjusza. Zachmurzenie utrzyma się na poziomie umiarkowanym, a prędkość wiatru wzrośnie z 13,8 do 21,4 km/h. Temperatura odczuwalna w tym czasie będzie niższa od rzeczywistej o około 1-1,5 st.

Popołudniowa prognoza dla Poznania

Po południu, między 12:00 a 17:00, temperatura osiągnie maksymalnie 6 st. Celsjusza. Zachmurzenie będzie duże, a prędkość wiatru spadnie do 20,1 km/h. Temperatura odczuwalna oscylować będzie wokół 2-3 st. Szanse na opady pozostaną niskie.

Wieczór i noc w Poznaniu

Wieczorem i w nocy, od 18:00 do północy, temperatura utrzyma się na poziomie około 6,3 st. Celsjusza, a zachmurzenie pozostanie duże. Wiatr osłabnie do 13,6-15,5 km/h, co uczyni wieczór bardziej spokojnym. Temperatura odczuwalna będzie zbliżona do rzeczywistej, zapewniając komfortowe warunki na wieczorne spacery.

Prognoza godzinowa

- Od 06:00 do 09:00 temperatura wzrośnie z 2,8 do 4,2 st. Celsjusza, przy umiarkowanym zachmurzeniu. Wiatr będzie wiał z prędkością od 15,8 do 18,3 km/h.

- Od 10:00 do 13:00 temperatura będzie się wahać od 5,1 do 5,6 st., przy umiarkowanym zachmurzeniu. Prędkość wiatru osiągnie od 20,7 do 21,7 km/h.

- Od 14:00 do 17:00 temperatura wzrośnie do 6 st., zachmurzenie będzie duże, a wiatr osłabnie do 16,4 km/h.

- Od 18:00 do 21:00 temperatura utrzyma się na poziomie 6,3 st., z dużym zachmurzeniem i wiatrem o prędkości od 14,2 do 15,5 km/h.

- Od 22:00 do północy temperatura pozostanie na poziomie 6,2 st., z dużym zachmurzeniem i wiatrem o prędkości 13,6 km/h.

Porównanie z ostatnim tygodniem

W porównaniu do ostatnich pięciu dni, dzisiejsza pogoda w Poznaniu będzie znacznie bardziej przyjazna. Po mglistej i zamglonej aurze, która dominowała od 8 do 12 listopada, dzisiejsze umiarkowane zachmurzenie i brak opadów przyniosą miłą odmianę. Temperatura również wzrośnie, co jest pozytywnym sygnałem dla mieszkańców spragnionych cieplejszych dni.

Dzisiaj warto wykorzystać aurę na aktywności na świeżym powietrzu, ciesząc się umiarkowanym zachmurzeniem i stosunkowo łagodnym wiatrem. To doskonały dzień na spacer po parku czy rowerową przejażdżkę po mieście.

