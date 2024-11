Z sondażu United Surveys na zlecenie RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" wynika, że gdyby wybory odbywały się w najbliższą niedzielę, z wynikiem 32,4 proc. wygrałaby Koalicja Obywatelska. Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z poparciem 29,4 proc.

Ostatnie miejsce na politycznym podium zajęła Konfederacja, która cieszy się 10,4 proc. poparcia. W stosunku do tej formacji wyraźnie traci Lewica, na którą swój głos chce oddać 7,6 proc. badanych, co daje jej czwarte miejsce.

Najnowszy sondaż parlamentarny. PSL może mieć spore kłopoty

W sondażu sprawdzono, jak poradziłby sobie partie Trzeciej Drogi, gdyby w kolejnych wyborach parlamentarnych wystartowały osobno. Wnioski okazują się niepokojące dla partii Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Polskie Stronnictwo Ludowe może liczyć na 4,1 proc. poparcia, co oznacza, że znajdują się poniżej progu wyborczego i nie dostają się do Sejmu. Znacznie lepiej poradziłby się ich koalicjant - Polska 2050, która wchodzi do Sejmu z wynikiem 6,7 proc.

Na ostatnim miejscu zlazła się Partia Razem, z której część polityków opuściła niedawno struktury Nowej Lewicy. Ugrupowanie może liczyć na półprocentowe poparcie. Niezdecydowani wyborcy stanowią z kolei 9,1 proc. ankietowanych.

Gdyby wybory odbywały się już teraz, do urn wyborczych poszłoby mniej niż połowa badanych. 43,1 proc. pytanych stwierdziło, że zdecydowanie poszłoby do wyborów, a 7 proc. odpowiedziało "raczej tak". 28,5 proc. ankietowanych stwierdziło, że "zdecydowanie nie" poszłoby na wybory, a 17,5 proc. "raczej nie" poszłoby do urn.

Co dalej z projektem Trzeciej Drogi? Koalicjanci przekonani o swojej sile

Trzecia Droga to sojusz zawiązany przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku, mający na celu zwiększyć szanse obu ugrupowań na przekroczenie progu wyborczego dla koalicji. Finalnie ugrupowanie stało się trzecią siłą w Sejmie i weszło w skład koalicji rządzącej.

Projekt trwa do dzisiaj i nie zapowiada się, by liderzy chcieli to zmienić. - Uważamy, że Trzecia Droga się dwa razy sprawdziła, teraz mamy dokładnie taki sam wynik jak w październiku. Po co zmieniać coś, co działa? - mówił Szymon Hołownia przy okazji wyborów do PE.

- Nie mamy kondycji jak najlepsi piłkarze, ale wynik tych wyborów to wyjątek, który potwierdza regułę. Trzecia Droga jest silna, to przyszłość polskiej polityki. Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia to duet przyszłości polskiej polityki - oceniał w programie "Graffiti" minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Zapytany, czy w Trzeciej Drodze dojdzie do rozłamu, minister stwierdził: "w ogóle nie ma takie tematu".