Według badania ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego mogłoby liczyć na głosy 25 proc. ankietowaniach. Podium zamyka Konfederacja. Z kolei wynik Trzeciej Drogi nie zagwarantowałby formacji miejsca w Sejmie.

Prawo i Sprawiedliwość cieszy się poparciem 25 proc. respondentów, z kolei na współrządzącą Koalicję Obywatelską zagłosowałoby 34 proc. ankietowanych - wynika z sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej.

Sondaż. Koalicja Obywatelska umacnia przewagę, a PiS spada

W porównaniu z październikowym badaniem do dziewięciu punktów procentowych powiększa się przewaga lidera zestawienia nad formacją Jarosława Kaczyńskiego - wówczas na KO chciało zagłosować 33 proc. pytanych osób, a na PiS - 29 proc.

Miejsce na podium utrzymuje Konfederacja, na którą oddanie głosu zadeklarowało 12 proc. respondentów. Poza podium znalazła się Lewica z wynikiem 7 proc. W listopadowym sondażu uwzględniono także poparcie dla Partii Razem, która - startując osobno - mogłaby liczyć na 3 proc. głosów.

Sondaż. Trzecia Droga w kryzysie. Formacja wypada z Sejmu

Najwięcej traci jednak Trzecia Droga. Poparcie dla sojuszu Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego deklaruje jedynie 5 proc. ankietowanych (w październiku było to 8 proc.). Słaby wynik oznacza, że gdyby ugrupowania zdecydowały się pójść do wyborów jako koalicja, to nie przekroczyłyby progu wyborczego.

Z sondażu wynika także, że 14 proc. pytanych osób nie wie, na kogo oddałoby swój głos, a 1 proc. ankietowanych zdeklarował poparcie innych partii.

Według badania CBOS gdyby wybory odbyły się teraz, to miałyby rekordową frekwencję (82 proc.) - w październiku 2023 roku podczas wyborów parlamentarnych do urn wyborczych poszło niecałe 75 proc. uprawnionych Polaków

Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI - 87,1 proc.) oraz wywiadów internetowych (CAWI - 12,9 proc.) w okresie od 4 do 6 listopada 2024 roku na próbie dorosłych mieszkańców Polski (N=1000).