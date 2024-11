- To nic innego, jak próba ograniczenia naszego potencjału militarnego - powiedział rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, nawiązując do powstania amerykańskiej bazy antyrakietowej w Redzikowie. Stwierdził, że USA kłamały, że projekt ma zapewnić im i ich sojusznikom ochronę przed pociskami balistycznymi. Oznajmił, że w rzeczywistości to "próba otoczenia Rosji amerykańskimi zasobami wojskowymi".