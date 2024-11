Wśród mężczyzn w biegu na 10 km doszło do powtórki rywalizacji z wrześniowego Wielkiego Biegu - Maratonu Warszawskiego. Levente Szemerei z Węgier i Mateusz Kaczor zmierzyli się ponownie. Węgier obronił tytuł warszawskiego zwycięzcy - na metę wbiegł z czasem 29:10 i ustanowił tym samym swoją nową życiówkę na tym dystansie.

Drugi był Aaron Decloedt z Belgi (29:17), trzeci Mateusz Kaczor (29:41). Również ci dwaj panowie podczas biegu ustanowili swoje nowe rekordy życiowe.

Faworytką tegorocznych zmagań była Sabina Jarząbek. Polka finalnie bieg ukończyła na drugim miejscu przekraczając linię mety z czasem 33:08 - osiem sekund po zwyciężczyni - Marii Mazurenko z Ukrainy (33:00). Podium wśród pań uzupełniła Elżbieta Glinka (33:32).

Bieg Niepodległości - klasyfikacja generalna mężczyzn (czasy brutto)



Levente Szemerei (Węgry) 00:29:10

Aaron Decloedt (Belgia) 00:29:17

Mateusz Kaczor (Polska) 00:29:41



Bieg Niepodległości - klasyfikacja generalna kobiet (czasy brutto)

Marii Mazurenko (Ukraina) 00:33:00

Sabina Jarząbek (Polska) 00:33:08

Elżbieta Glinka (Polska) 00:33:34

ZOBACZ: Donald Tusk o święcie 11 listopada: Niepodległość nie jest dana na zawsze

Rekordową frekwencję trzeba dokładnie POLiczyć

Ostatni akord Warszawskiej Triady Biegowej odniósł frekwencyjny sukces, podobnie jak dwa wcześniejsze wydarzenia tego cyklu: Bieg Konstytucji 3 Maja i Bieg Powstania Warszawskiego. 11 listopada w Warszawie na trasy biegów wyruszyło ponad 16 tysięcy biegaczy!

Liczba osób, które postanowiły połączyć obchody 11 listopada z rywalizacją sportową jest także sygnałem, że biegi o charakterze patriotycznym mają się w Polsce bardzo dobrze. Przy okazji biegu organizowana jest akcja "POLiczmy się", której celem jest zebranie danych o oficjalnych i nieoficjalnych biegach z całej Polski, które odbyły się w ramach Święta Niepodległości.

- W całej Polsce wsie, gminy i miasta, instytucje, kluby organizują mniejsze lub większe biegi z okazji 11 listopada. Wiemy o kilkudziesięciu oficjalnych, choć należy pamiętać, że niepodległość można przecież świętować na własnych warunkach, np. w gronie swojej lokalnej biegowej społeczności. Zachęcamy wszystkich tych, którzy na biegowo świętowali niepodległość o przesłanie nam informacji o samym biegu i liczbie uczestników, abyśmy mogli na konkretnych danych pokazać ogromną skalę kultury biegowej w kraju, która wyraża się w idei promowania świętowania niepodległości przez sport - mówi Magda Skrocka, dyrektor 34. Biegu Niepodległości.

To nie jedyna inicjatywa, do której wciąż można dołączyć. Cały czas trwa bowiem wirtualna odsłona 34. Biegu Niepodległości. Do 17 listopada wszyscy zainteresowani mogą zarejestrować swój udział w wirtualnej edycji, przebiec dystans 10 km i otrzymać pamiątkowy medal.

A jak 11 listopada obchodzili kibice?

34. Bieg Niepodległości przyciągnął nie tylko biegaczy, ale również kibiców, którzy skorzystali z wielu wyjątkowych atrakcji. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zdjęcia z odtwórcą postaci Józefa Piłsudskiego, co pozwoliło najmłodszym - i nie tylko - zanurzyć się w atmosferę historycznego święta. Wyjątkowego klimatu całej imprezie dodała Grupa Historyczna "Zgrupowanie Radosław", której członkowie w stylizowanych strojach prowadzili biegaczy na start. Nie zabrakło także akcentów muzycznych - Chór Politechniki dostarczył niezapomnianych wrażeń, wykonując pieśni patriotyczne, które poruszyły serca zgromadzonych.

ZOBACZ: 11 listopada. Obchody Święta Niepodległości w całej Polsce

W Miasteczku Biegowym na wszystkich czekały stoiska zaprzyjaźnionych fundacji i partnerów, w tym PKO Banku Polskiego - sponsora głównego biegu. Tam najmłodsi i nie tylko mogli skorzystać przygotowanych atrakcji, zdobyć gadżety w narodowych barwach i wykonać pamiątkowe zdjęcia. Punkty kibicowania wzdłuż trasy dodawały energii biegaczom, a całej imprezie nieustannie towarzyszyła atmosfera radości i wspólnego świętowania.

Organizatorzy podkreślili, że kolejna udana edycja Biegu Niepodległości, a jednocześnie zakończenie tegorocznej Triady "Zabiegaj o Pamięć" utwierdza w przekonaniu, że świętowanie ważnych rocznic dla kraju na sportowo jest trendem, który będzie się rozwijać coraz prężniej.

Coraz więcej młodych osób decyduje się taką formę celebracji. W tegorocznej Mili Niepodległości dla dzieci i młodzieży w wieku 10-14 lat udział wzięło pół tysiąca najmłodszych biegaczy.

ZOBACZ: Obchody 11 listopada w Warszawie. Prezydent Duda przypomniał słowa Piłsudskiego

Zarówno kreowanie patriotycznej postawy, jak i miłość do biegania to wartości przechodzące z pokolenia na pokolenie. To proste - dzieci naśladują dorosłych, więc jeśli opiekunowie prowadzą aktywny styl życia, w efekcie dzieci również rozwijają zamiłowanie do sportu.

- Mimowolnie uśmiecham się, widząc rodziców z dziećmi w lekkich, sportowych strojach, którzy wspólnie rozgrzewają się przed startem. Na mecie również się wyróżniają - choć mają zmarznięte, czerwone policzki, to na ich twarzach widać szczerą radość. Mila Niepodległości doskonale wpisuje się w podstawowy cel Aktywnej Warszawy, którym jest zapewnienie, że warszawianki i warszawiacy pozostają w ruchu, wspólnie i niezależnie od wieku. Na Biegu Niepodległości widać to gołym okiem - mówi Katarzyna Łęgiewicz, p.o. dyrektora Stołecznego Centrum Sportu Aktywna Warszawa.

Do zobaczenia!

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom, a biegaczom gratulują wyników! Dzięki nim 34. Bieg Niepodległości stał się największym w tym roku biegiem w Polsce.

Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa i Fundacja "Maraton Warszawski" dziękują za kolejną odsłonę Triady "Zabiegaj o Pamięć". To było piękne Święto Niepodległości i godne zakończenie tego biegowego sezonu! Sponsorem Głównym dzisiejszego biegu był PKO Bank Polski.

WIDEO: Janusz Kowalski wyszedł ze studia Polsat News. "Broni pani putinowskiej narracji" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red. / Polsatnews.pl