Funkcjonariusz, który kierował pojazdem podczas wypadku z udziałem komendanta głównego policji został ukarany. Mundurowy otrzymał mandat w wysokości 1520 zł i 12 punktów. Teraz zakończyły się czynności wyjaśniające w sprawie o wykroczenie. Do zdarzenia doszło we wrześniu, gdy nadinsp. Marek Boroń był w drodze do Głuchołaz.