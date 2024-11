Policjanci z Piaseczna zatrzymali mężczyznę, w którego plecaku znaleziono grzybnię z tzw. magicznymi grzybkami. Dodatkowo, w mieszkaniu 31-latka ujawniono kolejną partię, tym razem ususzonych zbiorów, przeznaczonych najprawdopodobniej do sprzedaży. "Grzybiarz" usłyszał zarzuty związane z posiadaniem i uprawą substancji psychoaktywnych. Teraz grożą mu surowe konsekwencje.

Podczas zatrzymania mieszkańca gminy Piaseczno policjanci ujawnili w jego plecaku grzybnię wraz z grzybami halucynogennymi, zwanymi łysiczką kubańską.

Zatrzymali go na ulicy. W plecaku skrywał tzw. magiczne grzybki

Na tym jednak nie poprzestano i po zabezpieczeniu materiału dowodowego przystąpiono do przeszukania mieszkania 31-latka. Okazało się wówczas, że fakt podsiadania przy sobie niebezpiecznej substancji przez mężczyznę nie był jedynie przypadkiem.

ZOBACZ: Nie żyje 15-latek. Kierował 17-latek bez uprawnień



W zajmowanym przez niego lokalu odkryto kolejne grzyby - ususzone, które najpewniej miały stać się przedmiotem obrotu na czarnym rynku. To pozwoliło na postawienie "grzybiarzowi" zarzutów karnych związanych z posiadaniem i uprawą narkotyków. Jak podano w oficjalnym komunikacie, zatrzymany nie był wcześniej notowany.

Zatrzymany mężczyzna trafił do policyjnej celi dzięki działaniom piaseczyńskich "wywiadowców", którzy prowadzą działania mające na celu zwalczanie przestępczości narkotykowej. Sprawą 31-latka zajęła się Prokuratura Rejonowa w Piasecznie i to ona nadzoruje toczące się postępowanie.

31-latkowi grożą surowe konsekwencje. Policja przypomina o bezpieczeństwie

Policja przypomina, że posiadanie, uprawa i handel substancjami odurzającymi są w Polsce przestępstwem, za które grożą surowe konsekwencje.

ZOBACZ: Wielki tłum i interwencje służb. Tak przebiegał marsz



Za sama sprzedaż sąd może wymierzyć karę pozbawienia wolności od roku do nawet 10 lat. Z kolei zgodnie z art. 62 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, posiadanie takich środków zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat trzech, a jeśli ilość ich uznana zostanie za znaczną, kara może wzrosnąć do 10 lat.



Funkcjonariusze podkreślają ponadto, że nielegalne używki, w tym grzyby halucynogenne stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia, wywołujące nieodwracalne skutki fizyczne i psychiczne.