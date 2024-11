"Nie tylko skrajna prawica, widzimy hasła rządu Tuska". Echa reportażu Polsat News

- Marsz Niepodległości to bardzo nacjonalistyczna demonstracja, reprezentowana przez mniejszość, która dzieli Polaków - ocenił w Polsat News socjolog dr hab. Gavin Rae. Nawiązując do reportażu "Granica tolerancji" o grupach nacjonalistycznych w Polsce, ekspert ocenił, że zjawisko to nie jest zarezerwowane wyłącznie dla prawicy. - Widzimy choćby hasła rządu Donalda Tuska wobec uchodźców - mówił.