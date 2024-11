10 listopada o godz. 21:00, w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości i Marszu Niepodległości Polsat News wyemituje reportaż Moniki Gawrońskiej "Granica tolerancji" o działających grupach i stowarzyszeniach nacjonalistycznych, które pod płaszczykiem patriotyzmu nawołują i dopuszczają się przemocy. "Granica tolerancji" to kolejny reportaż emitowany w cyklu Polsat News Ujawnia.

W kraju, w którym podczas II wojny światowej zginęło ok. 6 mln ludzi wciąż istnieją organizacje o skrajnie nacjonalistycznych poglądach. W Polsce jest kilkadziesiąt zarejestrowanych stowarzyszeń, fundacji i nacjonalistycznych partii politycznych. Przez kilka tygodni ekipa Polsat News przyglądała się m. in. działalności "Patroli obywatelskich".

"Granica tolerancji" - reportaż Polsat News

Reportaż przedstawia niepublikowane dotąd rozmowy członków grupy, która na zaszyfrowanej aplikacji planuje rozszerzanie struktur i "obronę polskich kobiet i dzieci", często z użyciem broni i przemocy. Reporterka dotarła także do informacji, które grupy społeczne zaopatrują się w faszystowskie książki, czasopisma, emblematy, czy inne przedmioty w szwedzkim sklepie internetowym.

Choć mówią o sobie "patrioci", to na strachu i niechęci wobec innych budują swoją siłę. Kim są polscy nacjonaliści i gdzie leży granica tolerancji - tolerancji wobec skrajnych poglądów, ale i tolerancji narodowców w stosunku do innych.

- Dotarliśmy do osób, które w imię miłości do ojczyzny są gotowe wyjść na ulice i przemocą "zaprowadzać porządek", ale i do tych, którzy jawnie propagują zakazane ideologie... i są z tego dumne - mówi Monika Gawrońska, autorka reportażu "Granica tolerancji".

Rozmówcami Moniki Gawrońskiej byli m.in. Rafał Podejma - twórca "Patroli obywatelskich", Adrian Kaczmarkiewicz - Obóz Narodowo Radykalny, Adam Leszczyński z Młodzieży Wszechpolskiej, prof. Andrzej Friszke - historyk, Instytut Studiów Politycznych PAN, dr Przemysław Witkowski - badacz ekstremizmów, Instytut Myśli Politycznej im. Gabriela Narutowicza. Łukasz Jakubowski - stowarzyszenie "Nigdy Więcej".

Polsat News Ujawnia. "Granica tolerancji". Niedziela, 21:00 w Polsat News

W "Granicy tolerancji" dziennikarka Polsat News przypomina też publikację umieszczoną w serwisie frontstory.pl, informującą, że w sieci ujawniono listę klientów szwedzkiego sklepu dla neonazistów z całego świata. Na liście widniało ponad 70 nazwisk z Polski. Wśród nich: m.in. biznesmeni, dziennikarze, sportowcy, żołnierze, czy prawnicy.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zapewnia, że wciąż monitoruje takie grupy w Polsce.

"Granica tolerancji" - niedziela 10 listopada, godz. 21:00 w Polsat News. Reportaż Moniki Gawrońskiej przygotowany przez Dział Projektów Specjalnych Polsat News w ramach cyklu Polsat News Ujawnia. Nadzór merytoryczny: Przemysław Białkowski

red / polsatnews.pl