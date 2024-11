Kaczyński pojawi się na Marszu Niepodległości. "Mamy jedną intencję"

- To co dziś dzieje się w Polsce zagraża polskiemu państwu, narodowi, rodzinie, społeczeństwu - wymieniał Jarosław Kaczyński. Prezes PiS zapowiedział, że wraz z innymi politykami ugrupowania weźmie udział w Marszu Niepodległości w Warszawie. - Mamy jedną intencję. Chcemy, by obóz patriotyczny był zjednoczony, także w przedsięwzięciach politycznych - mówił.