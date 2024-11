Jesienna pogoda na dobre zagościła w Polsce. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) kolejny raz w ostatnim tygodniu wydaje ostrzeżenie przez gęstymi mgłami.

Alert pierwszego stopnia obowiązuje w części województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego i lubuskiego.

Ostrzeżenia obowiązują:

na północy - od godz. 18 w sobotę do godz. 10 w niedzielę,

na południu - od godz. 21 w sobotę do godz. 10 w niedzielę.

Ostrzeżenie przed mgłami. Alert IMGW

Po godz. 19 IMGW wskazywało, że już w niektórych miejscach pojawiły się mgły ograniczające widzialność do 200-300 m. "W ciągu najbliższych godzin widzialność będzie się obniżać lokalnie poniżej 100 m." - zapowiedziano.

Zgodnie z prognozami synoptyków IMGW noc z soboty na niedzielę będzie pochmurna. Rozpogodzenia mogą pojawić się głównie na krańcach południowych. W nocy lokalnie możliwa jest mżawka.

"Temperatura minimalna na ogół od -2 st.C do st.C; w obszarach podgórskich od -7 st.C do -2 st.C, na wzniesieniach do 6 st. C." - podaŁ IMGW.

Prognoza pogody na niedzielę

IMGW prognozuje, że w niedzielę Polska pozostanie w zasięgu słabnącego wyżu znad Białorusi.

"Pod koniec dnia na zachodzie zaznaczy się wpływ płytkiej zatoki niżowej znad Morza Północnego. Nadal napływać będzie powietrze polarne morskie. Ciśnienie będzie powoli spadać" - podano.

W niedzielę na zachodzie i w centrum będzie słonecznie i nieco cieplej niż w ostatnich dniach.

anw/kg / polsatnews.pl