Poranek w Krakowie będzie chłodny, z temperaturą zaczynającą się od 2,5 st. Celsjusza o godzinie 7:00. Odczuwalna temperatura będzie nieco niższa, wynosząc zaledwie 0 st. C. Niebo pozostanie w dużej mierze zachmurzone, ale bez opadów. Wiatr będzie wiał z prędkością od 8 do 9 km/h, co może potęgować uczucie chłodu. Do godziny 11:00 temperatura wzrośnie do 8,9 st. Celsjusza, a zachmurzenie nadal będzie duże.

Popołudniowa prognoza dla Krakowa

Popołudnie przyniesie najwyższą temperaturę dnia, sięgającą 10,7 st. C. około godziny 13:00. Odczuwalna temperatura wyniesie wówczas 9,2 st.

Zachmurzenie nadal będzie duże, choć prawdopodobieństwo opadów pozostanie bliskie zeru. Wiatr osiągnie swoją największą prędkość w ciągu dnia, sięgając 17 km/h.

Wieczór i noc w Krakowie

Wieczorem temperatura zacznie spadać, osiągając 5,9 st. Celsjusza o godzinie 18:00, z odczuwalną temperaturą na poziomie 3,7 st. Zachmurzenie zacznie się zmniejszać, a około godziny 20:00 niebo stanie się bezchmurne. Noc będzie chłodna, z temperaturą spadającą do 3,8 st. C. przed północą. Wiatr nieco osłabnie, utrzymując prędkość około 10 km/h.

Tekstowa prognoza godzinowa

Od 06:00 do 09:00 temperatura wzrośnie z 2,8 do 5,6 st. Celsjusza przy dużym zachmurzeniu. Wiatr będzie wiał z prędkością od 8 do 9 km/h.

Od 10:00 do 13:00 temperatura wzrośnie do 10,7 st., a zachmurzenie pozostanie duże. Wiatr osiągnie prędkość od 12 do 15 km/h.

Od 14:00 do 17:00 temperatura będzie się stopniowo obniżać do 6,5 st., przy umiarkowanym zachmurzeniu i wietrze do 17,6 km/h.

Od 18:00 do 23:00 temperatura spadnie do 3,8 st., a niebo stanie się bezchmurne. Wiatr osłabnie do 10 km/h.

Porównanie historyczne

W ostatnich dniach Kraków doświadczał podobnej pogody, z dominującym zachmurzeniem i bez opadów. Temperatury wahały się w przedziale od 2,2 do 9,4 st. Celsjusza, co jest zgodne z dzisiejszymi przewidywaniami. Wyjątkiem były dni z bezchmurnym niebem, które obecnie są rzadkością.

Dzisiejsza pogoda, choć zapowiada się chłodna i pochmurna, będzie typowa dla listopadowego Krakowa. To doskonała okazja, aby cieszyć się jesiennym klimatem miasta, może przy filiżance gorącej herbaty, która rozgrzeje w te chłodne dni.

