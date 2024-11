W Warszawie zapowiada się piękny dzień z bezchmurnym niebem i komfortową temperaturą. Wschód słońca nastąpi o 6:42, a zachód o 15:56. Maksymalna temperatura w piątek osiągnie 9,6 st. Celsjusza, a minimalna 3,3 st. Wiatr będzie umiarkowany. Nie przewiduje się żadnych opadów, co czyni ten dzień doskonałym na spacery i aktywności na świeżym powietrzu.

Poranek w Warszawie będzie chłodny, ale przyjemny. Od wschodu słońca do godziny 11:00 temperatura stopniowo wzrośnie z 3,3 do 7,4 st. Celsjusza. Odczuwalna temperatura będzie nieco niższa, zwłaszcza przy porannym wietrze o prędkości około 5-8 km/h. Niebo pozostanie bezchmurne, co sprzyja dobremu nastrojowi na początek dnia.

Popołudniowa prognoza dla Warszawy

W godzinach popołudniowych, od 12:00 do 17:00, temperatura osiągnie swój szczyt, sięgając 9,6 st. C. Przyjemnie ciepłe powietrze i bezchmurne niebo sprawią, że popołudniowy spacer będzie wyjątkowo przyjemny. Wiatr będzie wiał z prędkością do 8,9 km/h, co może nieco ochłodzić odczuwalną temperaturę.

Wieczór i noc w Warszawie

Po zachodzie słońca, od 18:00, temperatura zacznie spadać, osiągając 5,1 st. C. do północy. Wieczorem pojawi się umiarkowane zachmurzenie, które stopniowo zwiększy się do dużego.

ZOBACZ: Dwucyfrowy mróz i lawina śniegu? Wiemy, jaka będzie pogoda na grudzień 2024

Wiatr pozostanie umiarkowany, z prędkością około 8 km/h. Mimo że nie przewiduje się opadów, warto zabrać ze sobą cieplejszą odzież na wieczorne wyjścia.

Godzinowy przegląd pogody

- Od 06:00 do 09:00 temperatura wzrośnie z 3,4 do 4,9 st. Celsjusza, przy wietrze o prędkości od 4,9 do 6 km/h i bezchmurnym niebie.

- Od 10:00 do 13:00 temperatura wzrośnie do 9,2 st., z wiatrem do 8,8 km/h.

- Popołudnie, od 14:00 do 17:00, przyniesie temperatury od 9,6 do 7,3 st., z niezmiennie bezchmurnym niebem i umiarkowanym wiatrem.

- Wieczorem, od 18:00 do 21:00, temperatura spadnie z 6,7 do 5,6 st., przy rosnącym zachmurzeniu.

- Noc, od 22:00 do 23:00, zakończy dzień z temperaturą 5,1 st. i małym zachmurzeniem.

Historyczne porównanie

W porównaniu do ostatnich dni, piątkowa pogoda w Warszawie będzie nieco cieplejsza i zdecydowanie bardziej słoneczna. W poprzednim tygodniu temperatury były zbliżone, ale często towarzyszyło im większe zachmurzenie, jak 4 listopada, kiedy wystąpiło umiarkowane zachmurzenie przy 8 st. Celsjusza.

WIDEO: Prognoza pogody - czwartek, 7 listopada - rano Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red. / Polsatnews.pl