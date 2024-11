Jarosław Kaczyński o freak fightach. Nie przebierał w słowach

- To w ogóle nie powinno być dopuszczane. (...) To jest czysta patologia - mówił o freak fightach prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jednocześnie ocenił, że w tej sprawie potrzebna jest "jakaś interwencja państwa". Reporterka Polsat News zapytała też o Mariannę Schreiber, żonę jednego z polityków partii Kaczyńskiego, która ma za sobą kilka tego typu walk.

Freak fighty, czyli walki youtuberów, influencerów i innych celebrytów, w ostatnich latach zyskały ogromną popularność. Widownią tych "sportowych" zmagań często są też dzieci i nastolatkowie. Według ekspertów oglądanie takich walk i śledzenie otoczki wokół tych pojedynków ma negatywny wpływ na psychikę najmłodszych. Polsat News i Interia nagłośnili akcję sprzeciwiającą się walkom patocelebrytów.

W piątek reporterka Polsat News zapytała o ten rodzaj walk prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. - Całkowicie tego nie akceptuję, nie wiem, dlaczego to jest tolerowane - powiedział poseł.

Kaczyński: Takiej rozrywki nie należy akceptować

Dopytywany Kaczyński stwierdził, że problem nie leży wyłącznie w dostępie dzieci do freak fightów. - To w ogóle nie powinno być dopuszczane. Jeśli chodzi o MMA to wielu ludzi sport, sportu powtarzam, też nie akceptuje tego i nawet bardzo mocno to określa, ale nie będę cytował - stwierdził.

Dodał, że w przypadku MMA można dyskutować, natomiast freak fighty to "czysta patologia". - Takiej rozrywki nie należy akceptować - podkreślił Kaczyński.

ZOBACZ: Hołownia reaguje na akcję Polsat News. Freak fighty nazwał "potężnym obciachem"

- Jeżeli ktoś chce walczyć w MMA, to jego ryzyko, jego sprawa. Jeśli ktoś chce to oglądać, to tym bardziej jego sprawa. Jest wolność. Natomiast jeśli wchodzi to w sferę patologii, to potrzebna jest jakaś interwencja państwa - ocenił.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Dodał, że wprowadzenie odpowiednich regulacji jest kwestią do przedyskutowania.

Marianna Schreiber we freak fightach. "Nie będę komentował"

Kaczyński został zapytany też o udział we freak fightach Marianny Schreiber, żony Łukasza Schreiber, który był ministrem w rządzie Zjednoczonej Prawicy.

- Nie będę komentował działań pani Schreiber z całym szacunkiem do niej - odparł prezes PiS.

ZOBACZ: Marianna Schreiber broni freak fightów. "Gdyby nie walki, nie miałabym za co żyć"

Do tej pory Schreiber stoczyła w klatce trzy pojedynki - dwa z nich wygrała. Ostatnia walka influencerki miała miejsce na gali w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jej przeciwniczką była Małgorzata Zwierzyńska znana jako "Goha Magical".

Kilka dni temu Schreiber w rozmowie z Małgorzatą Świtałą na antenie Polsat News opowiedziała o freak fightach z perspektywy zawodniczki. Więcej TUTAJ.