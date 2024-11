Sejm skierował projekt ustawy w sprawie wolnej Wigilii do dalszych prac w komisjach. Przed głosowaniem na sali plenarnej odbyła się dyskusja. - Mam nadzieję, że ustanowimy kolejny dzień wolny od pracy, a mianowicie Wielki Piątek - powiedziała posłanka PiS. Agata Wojtyszek argumentowała swój pomysł tym, że jest to kolejny - po Wigilii - ważny dla Polaków dzień.

W piątek Sejm rozpoczął prace nad projektem Lewicy ws. wolnej Wigilii. Najpierw odbyło się pierwsze czytanie i dyskusja, a następnie politycy zdecydowali, że poselski projekt zostanie skierowany do dalszych prac w dwóch komisjach. Za było 235 posłów, w tym m.in. 154 z KO, 30 z Polski 2050, 31 z PSL-u i 17 z Konfederacji. 215 posłów było przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Wigilia dniem wolnym od pracy? PiS zgłasza swój pomysł

Wcześniej podczas głosowań posłowie odrzucili wniosek o niezwłoczne przystąpienie do drugiego czytania projektu. W czasie trwającej dyskusji posłanka Prawa i Sprawiedliwości zaproponowała, aby nie tylko 24 grudnia był dniem wolnym od pracy.

- Cieszę się bardzo, że dostrzeżono kolejny dzień, który jest dla wszystkich Polaków bardzo ważny. (...) Mam również nadzieję, że ustanowimy kolejny dzień wolny od pracy, a mianowicie Wielki Piątek - stwierdziła Agata Wojtyszek.

Przedstawicielka PiS dodała, że "to drugie święto, które jest bardzo ważne dla każdej katolickiej rodziny" w Polsce. - Mam nadzieję, że ta inicjatywa to koniec z piłowaniem katolików i zdejmowaniem krzyży ze ścian szkół, urzędów i wielu miejsc, w których są istotne dla katolików - dodała komentując projekt Lewicy.

Sejm zdecydował ws. wolnej Wigilii

Głos zabrała również szefowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, która pod koniec października poinformowała o propozycji ustanowienia Wigilii dniem wolnym od pracy. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podkreśliła, że 24 grudnia wiele osób, które zasiadają z rodzinami do wigilijnego stołu jest przemęczonych po całym dniu pracy.

Dziemianowicz-Bąk dodała również, że takie kraje jak Czechy, Finlandia, Portugalia czy Słowacja od dawna cieszą się 24 grudnia dniem wolnym od pracy . - Gospodarki tych krajów się przez to nie zawaliły i Polska gospodarka również tego nie robi, bo koszty będą znikome, a niejedna rodzina stanie się przez to silniejsza i szczęśliwsza, a to ci ludzie są najważniejsi - mówiła.

- To nie jest zwykły dzień pracy, tego dnia ludzie nie myślą o pracy, nawet jeśli muszą w niej przesiadywać. (...) Najczęściej myślą, czy zdążą ze wszystkim - przekonywała.