Do propozycji Lewicy odniósł się Ryszard Petru. "Każdy dodatkowy dzień wolny od pracy kosztuje gospodarkę 6 mld zł" - podkreślił. Zamiast dodatkowego, wolnego dnia polityk zaproponował, aby Wigilia zastąpiła których z dotychczasowych. " Jeśli Wigilia miałaby być dniem wolnym to kosztem innego święta w roku, tak aby liczba dni wolnych - których mamy 13 - nie zmieniła się" - stwierdził.

Lewica chce Wigilii bez pracy. Petru jest przeciwny

Na wpis Petru zareagowała Anna-Maria Żukowska. "Możemy oddać dzień wolny w Święto 6 Króli, deal?" - napisała przewodnicząca Lewicy. To nawiązanie do językowego lapsusa Petru - podczas wywiadu polityk pomylił liczbę mędrców ze wschodu (chodziło o Kacpra, Melchiora i Baltazara - red.).

W piątek Agnieszka Dziemianowicz-Bąk poinformowała, że klub parlamentarny Lewicy złożył poselski projekt ustawy ws. ustanowienia Wigilii kolejnym dniem wolnym od pracy. "Wigilia bez pracy to długo wyczekiwana zmiana, najwyższy czas, żeby wprowadzić ją w życie" - przekazała ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

"To pozytywna zmiana dla blisko 12 mln Polek i Polaków. Wigilia to dla prawie każdej rodziny taki czas, które chciałoby się spędzić z rodziną. (...) To czas, którego nie chcemy spędzać w pracy. To czas, który chcemy poświęcić na myślenie i troskę o najbliższych. Polki i Polacy chcą czasu dla rodziny, a Lewica jest po to, żeby wam to zapewnić" - dodała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Dni ustawowo wolne od pracy. Lewica złożyła projekt ws. Wigilii

W Polsce jest 13 dni, które są ustawowo wolne od pracy. Aktualnie zostały nam już tylko cztery takie dni. Jeśli propozycja Lewicy weszłaby w życie jeszcze w tym roku, byłoby ich pięć.

1 stycznia - Nowy Rok

6 stycznia - Święto Trzech Króli

31 marca - Wielkanoc

1 kwietnia - Poniedziałek Wielkanocny

1 maja - Święto Pracy

3 maja - Święto Konstytucji 3 Maja

19 maja - Zielone Świątki

30 maja - Boże Ciało

15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, święto Wojska Polskiego

1 listopada - Wszystkich Świętych

11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości

25 grudnia - Boże Narodzenie

26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia