Poranek w Poznaniu będzie rześki, z temperaturą od 1,9 do 7,7 st. Celsjusza. Odczuwalna temperatura będzie nieco niższa, wahając się od -1,1 do 5,1 st. C., co jest efektem lekkiego wiatru o prędkości od 10,5 do 14,4 km/h. Niebo pozostanie bezchmurne.

Popołudniowa prognoza dla Poznania

Po południu temperatura wzrośnie do 9,6 st., z odczuwalną wartością do 7,2 st. Wiatr osiągnie swoją maksymalną prędkość 16,7 km/h, a niebo nadal będzie bezchmurne, co zapewni doskonałe warunki do spacerów i innych aktywności na zewnątrz.

Wieczór i noc w Poznaniu

Wieczorem i w nocy temperatura zacznie spadać do około 4,2 st. Celsjusza, z odczuwalną wartością do 1,2 st. Wiatr nieco się uspokoi, z prędkością od 13,1 do 14,3 km/h. Wieczorem pojawi się chwilowe zachmurzenie, ale noc znowu będzie bezchmurna, co może oznaczać chłodniejszą atmosferę, ale bez żadnych opadów.

ZOBACZ: Donald Tusk dementuje: Nie rozmawiałem z Donaldem Trumpem

Prognoza godzinowa

- Od 00:00 do 06:00 temperatura od 2,1 do 3,3 st. Celsjusza, odczuwalna od -1 do 1,2 st. Bezchmurnie, wiatr od 7,8 do 10,8 km/h.

- Od 06:00 do 09:00 temperatura od 2,1 do 4,5 st., odczuwalna od -1 do 1,5 st. Bezchmurnie, wiatr od 10,5 do 12,4 km/h.

- Od 09:00 do 12:00 wzrost temperatury do 8,7 st., odczuwalna do 6,2 st. Bezchmurnie, wiatr od 12,9 do 16,2 km/h.

- Od 12:00 do 15:00 temperatura od 8,7 do 9,6 st., odczuwalna do 7,2 st. Bezchmurnie, wiatr od 16,2 do 16,7 km/h.

- Od 15:00 do 18:00 spadek temperatury do 5,6 st., odczuwalna do 2,6 st. Pojawi się zachmurzenie, wiatr od 13,5 do 15,2 km/h.

- Od 18:00 do 23:00 temperatura od 4,2 do 5,6 st., odczuwalna od 1,2 do 2,6 st. Początkowo pochmurnie, później bezchmurnie, wiatr od 13,5 do 14,3 km/h.

ZOBACZ: Prognoza pogody dla Warszawy na 8 listopada. Bezchmurny piątek w stolicy

Porównanie z minionym tygodniem

Piątkowa pogoda w Poznaniu będzie zdecydowanie cieplejsza i bardziej słoneczna w porównaniu z ostatnimi dniami. W mijającym tygodniu obserwowano zamglenia, mgłę i zachmurzenie, co sprawia, że dzisiejsza bezchmurna aura będzie przyjemną odmianą. Warto wykorzystać ten dzień na aktywności na świeżym powietrzu, zanim nadejdą zimniejsze dni.

WIDEO: Prognoza pogody - sobota, 2 listopada - rano Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red. / Polsatnews.pl