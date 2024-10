Mocny wpis premiera. "Tak kończy architekt smoleńskiego piekła"

"24 wnioski do prokuratury. Tak kończy architekt smoleńskiego piekła, prowokator i notoryczny kłamca, Antoni Macierewicz" - napisał w mediach społecznościowych Donald Tusk. Premier zareagował na zaprezentowane wcześniej w czwartek wnioski z raportu zespołu badającego prace podkomisji do ponownego zbadania katastrofy smoleńskiej.

"24 wnioski do prokuratury. Tak kończy architekt smoleńskiego piekła, prowokator i notoryczny kłamca, Antoni Macierewicz. To on na polecenie Jarosława Kaczyńskiego rozpętał polityczną wojnę domową, która ogarnęła cały kraj na długie lata. Zbrodnia i kara" - napisał w portalu X (dawniej Twitter) Donald Tusk.

W czwartek Ministerstwo Obrony Narodowej zaprezentowało wnioski z raportu zespołu badającego prace podkomisji do ponownego zbadania katastrofy smoleńskiej. Podkomisję w 2016 r. powołał ówczesny szef MON Antoni Macierewicz, który w 2018 r. został jej przewodniczącym.

Raport o podkomisji smoleńskiej Macierewicza. Skarb Państwa stracił 81 mln złotych

Resort obrony uważa, że prace podkomisji smoleńskiej były nierzetelne, jej członkowie nie mieli kwalifikacji do badania wypadków lotniczych, a opinie ekspertów zostały przemilczane lub przeinaczone tak, aby pasowały do hipotezy o wybuchu, do którego miałby dojść na pokładzie samolotu Tu-154 M. Kierownictwo MON zapowiedziało złożenie w prokuraturze zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstw m.in. przez Macierewicza oraz jego następcę na stanowisku szefa MON Mariusza Błaszczaka.

ZOBACZ: Raport z prac zespołu ds. oceny funkcjonowania podkomisji smoleńskiej

Podczas konferencji prasowej Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że koszty działania podkomisji smoleńskiej Antoniego Macierewicza wyniosły 34,5 mln zł.

- Do tego trzeba doliczyć nieodwracalne uszkodzenie, w efekcie zniszczenie samolotu Tu-154 nr 102, którego wartość wyceniono na 47 mln zł. Razem to daje ponad 81 mln zł, które Skarb Państwa poniósł na rzecz działania komisji pana Macierewicza - powiedział minister obrony narodowej.

Antoni Macierewicz reaguje na wnioski MON: Nic nie powiedzieli

Na czwartkową konferencję prasową zareagował Antoni Macierewicz. Według byłego szefa MON, Władysław Kosiniak-Kamysz oraz osoby z jego resrotu popełniły przestępstwo, badając i analizując materiały podkomisji, nie zwracając się w tej sprawie do sądu. Podkreślił, że Prawo lotnicze w art. 134 pkt 1a jednoznacznie stwierdza, że taka analiza może być dokonana "wyłącznie na potrzeby postępowania przygotowawczego, sądowego lub sądowo-administracyjnego za zgodą sądu".

- Zespół pana Kosiniaka-Kamysza, żeby prowadzić te badanie, które twierdzi że prowadzi na podstawie naszych materiałów i mieć dostęp do naszych materiałów, musiałby mieć zgodę sądu okręgowego w Poznaniu. Nic na ten temat nie powiedzieli - zauważył w rozmowie z TV Republika.