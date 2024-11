Przewodnicząca komisji ds. dzieci i młodzieży Monika Rosa przypominała, że na posiedzeniu w przyszły piątek to sejmowe gremium zajmie się m.in. kwestią dostępności do patostreamów oraz innych treści przeznaczonych dla pełnoletnich, jak również realnej weryfikacji wieku użytkowników internetu.



- Jest to temat, który nie jest nowy (...). Natomiast mam nadzieję, że ten moment, również zaangażowania mediów, sprawi, że opracujemy w końcu realne instrumenty. Myślę, jest na tyle duża presja społeczno-polityczna, która da nam możliwość ograniczenia patostreamów dla dzieci i młodzieży, a freak fighty są takim patostreamem - powiedziała w sobotę na antenie Polsat News.

Freak fighty a prawo. Monika Rosa: Musimy zadziałać wielopoziomowo

Posłanka KO przekazała, że na najbliższych obradach komisji będą się toczyły rozmowy o projekcie ustawy dotyczącej ograniczenia dostępu dzieci do treści szkodliwych. Jej zdaniem "musimy zadziałać wielopoziomowo", a takich dokumentów powstanie więcej niż jeden.

ZOBACZ: Marianna Schreiber broni freak fightów. "Gdyby nie walki, nie miałabym za co żyć"

- To nie jest tak, że (od razu - red.) dokona się przełom i projekt ustawy zostanie stworzony. To będzie kwestia długich dyskusji, ale ten projekt musi być rządowy, bo najgorsze, co może być, to kiedy pojawia się presja: stworzyć nagle szybko projekt ustawy, pochwalić się, że się go ma, natomiast później trzeba go nieustająco poprawiać albo okazuje się, że nie przystaje do rzeczywistości - wyjaśniła.

Prawo nadąży za światem internetu? Będzie to trudne

Monika Rosa mówiła także, że prawo jest ważne, ale istotnym elementem jest także edukacja: zarówno dzieci i młodzieży, ale również dorosłych. - Aby interesować się tym, co dzieci robią w internecie, w telefonach, gdzie spędzają średnio pięć godzin dziennie - mówiła.



Według niej ustawodawstwu bardzo ciężko będzie nadążyć za zmieniającym się światem. - W tym sztuczną inteligencją, "spieniężaniem brutalności i krzywdy, które są pewną codziennością - uznała posłanka.

ZOBACZ: "Będę o tym rozmawiał z liderami partii". Premier reaguje na akcję Polsat News i Interii

Wcześniej w Polsat News gościła Marianna Schreiber, która kilka razy występowała jako zawodniczka na freak fightach. W jej ocenie "patotreści są ogólnodostępne w internecie" i nie jest to problem wyłącznie wspomnianych walk. Wyraziła chęć udziału w zebraniu Komisji do Spraw Dzieci i Młodzieży, a rozmowę o freak fightach nazwała "nagonką wynikającą z niewiedzy".

- Wiem, że jest temu przyczepiona łatka patologii. Tam są zachowania, których też nie popieram. Sama mam 9-letnią córkę i wydaje mi się, że nie mam się czego wstydzić - powiedziała, uściślając, iż nie zabrałaby swojego dziecka na galę z takimi walkami. - Nikt nie zmusza ani rodziców ani dzieci do oglądania takich treści - oceniła.