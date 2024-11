Poranek w Warszawie rozpocznie się chłodno, z temperaturą około 4,2 st. Celsjusza tuż po wschodzie słońca. Do godziny 11 temperatura wzrośnie do 9 st. C., przy czym odczuwalna będzie nieco niższa z uwagi na prędkość wiatru dochodzącą do 8,7 km/h. Niebo pozostanie bezchmurne, nie będzie też padać, co zapewni doskonałe warunki do rozpoczęcia dnia.

Popołudniowa prognoza dla Warszawy

W godzinach południowych temperatura osiągnie swoje maksimum, dochodząc do 10,8 st. Celsjusza około godziny 14:00. Odczuwalna temperatura będzie wynosić około 9,2 st. Celsjusza. Wiatr nieco osłabnie, osiągając prędkość 6,7 km/h, a niebo pozostanie bezchmurne. Dzień będzie bezwietrzny, co pozwoli w pełni cieszyć się jesiennym słońcem. Brak opadów i niski indeks UV sprawiają, że to doskonały czas na aktywności na zewnątrz.

Po zachodzie słońca, temperatura zacznie spadać, osiągając 8,3 st. C. o godzinie 18 i stopniowo zmniejszając się do 6,5 st. Celsjusza przed północą. Wieczór będzie charakteryzował się umiarkowanym zachmurzeniem, co doda uroku wieczornym spacerom. Wiatr będzie wiał z prędkością około 6,8 km/h, co nie wpłynie znacząco na odczuwalną temperaturę.

Prognoza godzinowa

- Od 06:00 do 09:00 temperatura wzrośnie z 4,2 do 6,3 st. C., przy bezchmurnym niebie. Wiatr wschodni o prędkości od 6,2 do 7,4 km/h.

- Od 10:00 do 13:00 temperatura wzrośnie z 7,8 do 10,6 st. Niebo pozostanie bezchmurne, a wiatr osiągnie prędkość 8,7 km/h.

- Od 14:00 do 17:00 temperatura zacznie się obniżać z 10,8 do 8,7 st. Bezchmurne niebo i wiatr o prędkości od 4,0 do 6,8 km/h.

- Od 18:00 do 23:00 temperatura spadnie z 8,3 do 6,5 st., przy umiarkowanym zachmurzeniu. Wiatr z prędkością od 5,5 do 6,8 km/h.

Ostatnie dni w Warszawie były dość zróżnicowane pod względem temperatur. Na początku miesiąca, 1 listopada, temperatura sięgnęła 11 st. C., a 3 listopada odnotowano znacznie niższą wartość, bo tylko 1 stopień. Środa z temperaturą maksymalną 10,8 st. C. i bezchmurnym niebem przypomina bardziej początek miesiąca, co wskazuje na powrót cieplejszych dni.

Jesienne dni mogą być nieprzewidywalne, ale taka prognoza zachęca do spędzania czasu na świeżym powietrzu. To doskonała okazja, aby wybrać się na spacer po parkach Warszawy i cieszyć się pięknem złotej polskiej jesieni.

