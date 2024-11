Od wschodu słońca do godziny 11:00 temperatura wzrośnie z 2,9 do 9,8 st. Celsjusza. Poranek rozpocznie się niewielkim zachmurzeniem, które w miarę upływu godzin będzie się zmniejszać. Wiatr będzie słaby, z prędkością do 3 km/h.

Popołudniowa prognoza dla Krakowa

Między 12 a 17 temperatura osiągnie swoje maksimum na poziomie 11,6 st. C., a odczuwalna temperatura wyniesie około 9,9 st. Zachmurzenie pozostanie małe, co zapewni przyjemne warunki do spacerów. Prędkość wiatru będzie się wahać od 1 do 3 km/h.

Po godzinie 18:00 temperatura zacznie spadać, osiągając 5 st. C. do północy. Zachmurzenie umiarkowane, a późnym wieczorem duże, co może wpłynąć na widoczność nocnego nieba. Wiatr pozostanie łagodny, z prędkością do 3,6 km/h. Noc będzie chłodna, ale bez mrozu, co jest typowe dla listopadowych wieczorów.

Prognoza godzinowa

- Od 06:00 do 09:00 temperatura będzie się wahać od 2,8 do 6,6 st. C. Zachmurzenie małe, brak opadów, wiatr od 2,0 do 2,4 km/h.

- Od 09:00 do 12:00 temperatura wzrośnie z 6,6 do 10,9 st. Zachmurzenie małe, bez deszczu, wiatr od 1,5 do 3,0 km/h.

- Od 12:00 do 15:00 temperatura utrzyma się w granicach od 10,9 do 11,5 st. Zachmurzenie małe, zero opadów, wiatr od 1,4 do 2,3 km/h.

- Od 15:00 do 18:00 temperatura spadnie do 7,2 st. Zachmurzenie umiarkowane, bez opadów, wiatr od 2,4 do 3,4 km/h.

- Od 18:00 do 21:00 temperatura będzie się wahać od 6,7 do 5,6 st. Zachmurzenie umiarkowane do dużego, brak opadów, wiatr od 0,9 do 2,2 km/h.

- Od 21:00 do 00:00 temperatura spadnie do 5,0 st. Celsjusza. Zachmurzenie duże, brak opadów, wiatr od 2,2 do 3,6 km/h.

Porównanie historyczne

Pogoda w środę w Krakowie będzie zauważalnie cieplejsza w porównaniu z minionymi dniami. W ostatnim tygodniu temperatury oscylowały wokół 5 st. C., a 3 listopada wynosiła zaledwie 2 st. Teraz będziemy mogli cieszyć się nieco łagodniejszą aurą, co może być miłą odmianą po chłodniejszych dniach.

Przy takiej aurze warto zaplanować aktywności na świeżym powietrzu. To doskonały czas na spacer po krakowskich parkach czy wycieczkę za miasto.

