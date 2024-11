Poranek w Poznaniu rozpocznie się umiarkowanym zachmurzeniem. Temperatura o godzinie 7 wyniesie około 4 st. Celsjusza, a odczuwalna temperatura będzie zbliżona do 2,5 st. Wiatr osiągnie prędkość do 6,2 km/h.

Do godziny 11 temperatura wzrośnie do około 9,8 st., a zachmurzenie pozostanie umiarkowane.

Popołudniowa prognoza dla Poznania

W południe temperatura wzrośnie do 10,8 st. C., przy czym temperatura odczuwalna wyniesie około 9,2 st. Zachmurzenie nadal będzie umiarkowane, a wiatr zmaleje do prędkości 5,6 km/h. Około godziny 14 temperatura osiągnie maksimum dnia, czyli 11,4 st. Celsjusza, a następnie zacznie stopniowo spadać. Wiatr nieco osłabnie, a zachmurzenie wzrośnie do dużego, jednak nadal bez opadów.

Wieczór przyniesie stopniowy spadek temperatury, która o godzinie 18 wyniesie około 7,5 st. Celsjusza. Zachmurzenie pozostanie duże przez resztę dnia i nocy. Wiatr będzie słaby, z prędkością około 3,2 km/h. W nocy temperatura spadnie do 5,9 st. Celsjusza, co oznacza, że nie ma obawy o przymrozki.

Prognoza godzinowa

- Od 06:00 do 09:00 temperatura wzrośnie z 4,2 do 6,7 st. Celsjusza, przy umiarkowanym zachmurzeniu. Wiatr będzie osiągał prędkość od 5,3 do 5,9 km/h.

- Między 10:00 a 13:00 temperatura wzrośnie z 8,4 do 11,3 st., a zachmurzenie pozostanie umiarkowane.

- Od 14:00 do 17:00 temperatura spadnie z 11,4 do 7,8 st., a zachmurzenie wzrośnie do dużego.

- W nocy, od 18:00 do 23:00, temperatura będzie się wahać od 7,5 do 5,9 st., z dużym zachmurzeniem i słabym wiatrem.

Porównanie z ostatnim tygodniem

W porównaniu do ostatnich dni, temperatura w środę będzie zbliżona do tej z 1 listopada, kiedy również odnotowano 11 st. Celsjusza. Jednak w przeciwieństwie do tego dnia, zachmurzenie będzie umiarkowane, a nie duże. W ostatnich dniach, jak 3 listopada, temperatura była znacznie niższa, wynosząc zaledwie 1 stopień Celsjusza, co stanowiło wyraźny kontrast w stosunku do nadchodzącej, cieplejszej aury.

Na koniec warto wspomnieć, że taka pogoda sprzyja spacerom i aktywnościom na świeżym powietrzu. Warto korzystać, zanim nadejdą chłodniejsze dni.

