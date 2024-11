- Ten film to mój list miłosny do Polski - mówi Jesse Eisenberg, aktor i reżyser. Jego najnowsze dzieło nosi tytul "Prawdziwy Ból" i opowiada o sentymentalnej podróży dwóch kuzynów w poszukiwaniu ich polsko-żydowskich korzeni. Eisenberg nie kryje, że to bardzo osobisty film.

Jesse Eisenberg ("The Social Network", "Batman v Superman: Świt sprawiedliwości", "Iluzja") mówi, że "Prawdziwy ból" to "list miłosny do Polski". Jak zauważyła reporterka Polsat News Agnieszka Laskowska, trudno wyobrazić sobie bardziej emocjonalny, poruszający, ale też bardziej zabawny list do naszego kraju.

- Naprawdę wspaniale się tu czuję. Moja rodzina jest stąd. I choc oczywiście sprawy potoczyły się tak źle (myślę o Żydach, Polsce i wojnie), moje doświadczenie powrotu tutaj osiemdziesiąt lat później jest niesamowite - mówil Eisenberg na polskiej premierze swojego nowego filmu.

- Mogłem poznać ludzi takich jak ja, współpracować z artystami z mojego pokolenia i czuję, że możemy rozmawiać o przeszłości, ale w sposób, który pozwala nam też patrzeć w przyszłość - stwierdził.

"Prawdziwy ból". Gwiazdy Hollywood w Polsce

Z kolei Kieran Culkin ("Sukcesja", "Ucieczka od życia"), grający w filmie jedną z głównych ról, w rozmowie z Laskowską przyznał, że szukał w swojej nowego roli tytułowego prawdziwego bólu.

Polska premiera filmu "Prawdziwy ból"

- Tak naprawdę wszystko zostało zawarte w pięknie napisanym przez Jessiego scenariuszu. Było wiele zabawnych aspektów pracy przy filmie, było wesoło, bo pracowałem z Jessem, z innymi i to musiało być lekkie. Z drugiej zaś strony ta postać ma prawdziwy ciężar i przechodzi przez wiele.

Premiera filmu "Prawdziwy ból"

- To film o byciu człowiekiem - dodała Jennifer Gray ("Dirty Dancing", "Keith"), kolejna gwiazda "Prawdziwego bólu". - Dla mnie to film o porozumieniu, o połączeniu z innymi ludźmi. Pamiętaniu o tym, co jest ważne.

Aktorka podkreśla, że grana przez nią Marcia jest w niezwykle chwiejnym momencie swojego życia. - Czuje, że to może być dla niej koniec. Nie pamięta kim była i decyduje się na misję, by odkryć siebie.

Film "Prawdziwy ból" trafi do polskich kin 8 listopada.





