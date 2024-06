Ujęcia z PKP Intercity, rondo Romana Dmowskiego czy pomnik Powstania Warszawskiego, to tylko niektóre miejsca w Polsce, jakie zobaczymy w filmie "Prawdziwy ból". Gwiazdami dramatu są reżyser filmu Jesse Eisenberg oraz Kieran Culkin znany z "Sukcesji". Aktorzy wcielają się w dwóch braci, którzy chcą poznać kraj, z którego pochodzi ich rodzina.

- Film jest listem miłosnym do Polski, został zainspirowany moją wycieczką do tego kraju - mówił Jesse Eisenberg. Ekranizacja będzie miała premierę w Stanach Zjednoczonych 18 października, na razie nie podano kiedy film wejdzie do polskich kin.

Jesse Eisenberg nagrał film w Polsce

"Prawdziwy ból" to historia dwóch braci, w których role wcielają się Eisenberg i Culkin. Po śmierci babci postanowili poznać rodzinną ojczyznę, jaką jest Polska. Znaczna część produkcji była kręcona w naszym kraju - głównie w Warszawie - ale ujęcia były realizowane łącznie w pięciu miastach w tym m.in. w Lublinie, Radomiu czy Krasnystawie.

Nie brakuje kadrów z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w stolicy jak np. rondo Dmowskiego, przez, które przejeżdżają żółto-czerwone tramwaje. W zwiastunie pojawia się także pomnik Powstania Warszawskiego i bar mleczny "Sawa" w PKP Intercity. Autorem zdjęć jest Michał Dymek.

"Prawdziwy ból" doceniony na festiwalu

"Podczas tej podróży bracia odkrywają nie tylko nieznane dotąd miejsca oraz fakty z historii ich rodziny, ale próbują też odbudować trudne i pełne napięć relacje" - napisano w opisie przygotowanym przez dystrybutora filmu.

Mimo, że do premiery jest jeszcze kilka miesięcy to jednak film już został doceniony. Po tym, jak zaprezentowano go na festiwalu Sundance Eisenberg zdobył nagroda im. Waldo Salta za najlepszy scenariusz. Był także nominowany w kategorii najlepszy dramat.