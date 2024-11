Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla niemal całej Polski. Alert dotyczy bardzo gęstej mgły, która będzie ograniczać widzialność. Do tego lokalnie mgły mogą osadzać szadź. Wieczorem pojawią się przymrozki.

We wtorek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dotyczące gęstej mgły. Alert obowiązuje niemal całą Polskę - poza krańcami północno-wschodnimi, jak Suwałki, Białystok, Biała Podlaska, Chełm, krańcami północnymi i północno-zachodnimi jak Gdańsk, Gdynia, Słupsk, Koszalin i Szczecin oraz z wyłączeniem terenów północno-zachodnich od okolic Sulęcina do Żar.

IMGW wydał ostrzeżenia. Chodzi o gęste mgły

"Prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność miejscami wyniesie poniżej 200 m. Lokalnie mgły mogą osadzać szadź" - ostrzega IMGW. Alert obowiązuje od godz. 19 we wtorek do godz. 11 w środę, jednak synoptycy nie wykluczają, że może zostać przedłużony.

Po południu i wieczorem 5 października na wschodzie i w centrum kraju będzie małe zachmurzenie, z kolei na zachodzie pojawią się większe przejaśnienia. Instytut przekazał, że lokalnie na północy, zachodzie oraz południu będą występować mgły ograniczające widzialność do 400 metrów, a na północy mogą utrzymywać się przez cały dzień.

Pod wieczór mgły będą gęstsze - głównie w zachodniej połowie kraju - i mogą miejscami ograniczać widzialność do 300 metrów. Temperatura maksymalna od 7 stopni na wschodzie i miejscami na zachodzie do 11 stopni w centrum i na zachodzie. Chłodniej będzie w rejonach podgórskich Karpat - tam od 3 do 5 stopni. Wiatr ma być w większości słaby, jedynie na północnym wschodzie okresami umiarkowany i porywisty.

Prognoza pogody na wieczór. Będą przymrozki

Wieczorem należy spodziewać się już znacznego ochłodzenia. W nocy na południowym wschodzie pojawi się małe zachmurzenie, jedynie w rejonach występowania mgieł niebo przykryją chmury. Instytut ostrzega, że na Suwalszczyźnie możliwe słabe opady mżawki, co w połączeniu z mgłami może powodować trudne warunki na drogach.

Wieczorem również zwiększy się gęstość mgieł i mogą one ograniczać widzialność do 100 metrów, a we wschodniej i centralnej części kraju będą powodować osadzanie szadzi.

W nocy temperatura minimalna od -6 stopni w kotlinach karpackich i -4 stopni na wschodzie oraz lokalnie w centrum, do 3 stopni na północnym zachodzie oraz wyżej położonych obszarach w Karpatach. Na północy kraju w okolicach morza nawet do 5 stopni. Wiatr będzie słaby, tylko w rejonie Zatoki Gdańskiej okresami umiarkowany.