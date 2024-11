Na poniedziałek na godz. 10 Zbigniew Ziobro otrzymał wezwanie do stawienia się przed komisją śledczą ds. Pegasusa. Wcześniej zamieścił w serwisie X zdjęcie pisma. "Ta kartka byłaby nawet zabawna, a jej autorzy niezłymi dowcipnisiami, gdyby nie to, że zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego posłowie tej 'niby komisji' popełnili właśnie przestępstwo" - ocenił.

W swoim czwartkowym poście były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro nawiązał do przepisu, który dotyczy nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza. Jak wspomniał dalej, "10 września TK stwierdził, że zakres działania sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa jest niezgodny z Konstytucją i usunął ją z porządku prawnego".

Ta kartka byłaby nawet zabawna, a jej autorzy niezłymi dowcipnisiami, gdyby nie to, że zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego posłowie tej „niby komisji” popełnili właśnie przestępstwo m. in. z art. 231 Kodeksu karnego.



10 września TK stwierdził, że zakres działania… pic.twitter.com/BVqvr12w8C — Zbigniew Ziobro | SP (@ZiobroPL) October 31, 2024

"Posłowie podszywający się pod nieistniejącą komisję poniosą za to odpowiedzialność karną - to kwestia czasu. Wyślę każdemu z nich kopię wyroku TK, żeby potem nie mogli bronić się przed sądem, że nie wiedzieli" - zapowiedział lider Suwerennej Polski.

Zbigniew Ziobro wezwany przed komisję ds. Pegasusa. Jest pismo

14 października Ziobro nie stawił się na przesłuchaniu przed komisją ds. Pegasusa i nie przesłał jej usprawiedliwienia swojej nieobecności. Członkowie organu przegłosowali wówczas wniosek o nałożenie kary na polityka i wyznaczyli nowy termin przesłuchania na poniedziałek 4 listopada na godz. 10.

ZOBACZ: Ziobro stawił się w prokuraturze w Sieradzu. Dzień wcześniej nie pojawił się na komisji śledczej

Tego samego dnia rano były minister opublikował wpis, w którym uderzył w premiera Donalda Tuska, zarzucając, że to przez niego musiał ujawnić swoją chorobę nowotworową. Do postu dołączył także zdjęcia ze szpitala. Polityk utrzymuje, że nie jest w stanie zeznawać przed komisją z powodu swoich problemów zdrowotnych, przez które to nie uczestniczy również aktywnie w pracach Sejmu.

Przypomnijmy, że wcześniej Ziobro dwukrotnie usprawiedliwił swoją nieobecność na komisji, przekazując zaświadczenie wystawione przez lekarza sądowego. Zaświadczenie miało związek ze wspominaną chorobą nowotworową.

Komisja ds. Pegasusa. Decyzja TK, apel prezesa PiS

W marcu posłowie PiS zaskarżyli art. 2 uchwały Sejmu z 17 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji śledczej ds. Pegasusa. W maju TK wydał postanowienie zabezpieczające, w którym zobowiązał komisję śledczą ds. Pegasusa "do powstrzymania się od dokonywania jakichkolwiek czynności faktycznych lub prawnych" do czasu wydania ostatecznego orzeczenia w tej sprawie. We wrześniu Trybunał Konstytucyjny orzekł, że zaskarżony artykuł uchwały Sejmu jest niezgodny z konstytucją.

ZOBACZ: Zbigniew Ziobro zabrał głos przed komisją. "Nie mam wyjścia"

Wiosną szefowa tej komisji Magdalena Sroka oświadczyła, że "pomimo wydania przez TK zabezpieczenia (...), komisja będzie nadal pracowała i wyjaśni aferę, z którą mieliśmy do czynienia". Z kolei prezes PiS Jarosław Kaczyński podkreślił, że "po postanowieniu TK politycy PiS nie mają prawa stawiać się przed komisją śledczą ds. Pegasusa".

WIDEO: Prognoza pogody - sobota, 2 listopada - rano Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

nn/kg / Polsatnews.pl