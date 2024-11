Radosław Sikorski reaguje: Nie popełniamy błędu PiS

Nieprawda, że rząd postawił tylko na Kamalę Harris w wyborach prezydenckich w USA. Nie popełniamy błędu PiS, który postawił wszystkie żetony na Donalda Trumpa - powiedział Radosław Sikorski. Szef MSZ odniósł się do wcześniejszych słów posła PiS Mariusza Błaszczaka, który stwierdził, że "Donald Tusk, po wygranej Donalda Trumpa, powinien podać się do dymisji".

W poniedziałek Radosław Sikorski udzielił wywiadu w TOK FM, gdzie był pytany m.in. o zarzuty wiceszefa PiS Mariusza Błaszczaka.

- Mnie niepokoi, że obecna władza, Donald Tusk i jego ekipa, postawili na Kamalę Harris. A więc Donald Tusk, po wygranej Donalda Trumpa, powinien podać się do dymisji - ocenił w Polsat News szef klubu PiS. Następnie polityk stwierdził, że rezygnację ze stanowisk w przypadku triumfu republikanina powinni złożyć wszyscy członkowie polskiego rządu.

Wybory w USA. Radosław Sikorski: Nie popełniamy błędu PiS

- Widziałem tę wypowiedź, zdumiała mnie. Po pierwsze - to nieprawda; my nie popełniamy błędu PiS postawienia wszystkich żetonów na Donalda Trumpa. Bardzo pilnowałem, by spotykać się z ludźmi Trumpa, widziałem się z Robertem O'Brienem (doradcą Trumpa ds. bezpieczeństwa za jego prezydentury między 2019 a 2021 r. - red.), Mike'm Pompeo (byłym sekretarzem stanu USA - red.), Keithem Kelloggiem (byłym doradcą wiceprezydenta ds. bezpieczeństwa w czasach Trumpa - red.), Elbridgem Colby'm (zastępcą sekretarza obrony za Trumpa - red.) i tak dalej mógłbym kontynuować - wyliczył w odpowiedzi szef dyplomacji.

Zdaniem Sikorskiego sytuacja wygląda wręcz przeciwnie, gdyż to "PiS znowu postawił na Trumpa". - To rząd zachowuje się odpowiedzialnie. W sumie Polska ma "obstawione" oba pola. To, co mnie zdumiało, to to, że pan Błaszczak uważa, że polski rząd nie zależy od głosu polskich wyborców, polskiego Sejmu, tylko jakichś decyzji zagranicznych - myślałem, że PiS jest partią suwerenistyczną. (...) Uważają, że Unia Europejska nam zagraża, a gotowi są poddać się werdyktowi wyborczemu w innym kraju - dodał.

Przypomnijmy: w niedzielnej rozmowie z Polsat News Błaszczak zapewnił, że jego partia współpracuje z każdą administracją USA. - Jesteśmy rzeczywiście w bliskich relacjach z Partią Republikańską. Jesteśmy partią konserwatywną, a więc bliżej nam do republikanów niż demokratów - wyjaśnił w niedzielnym "Gościu Wydarzeń".

Mariusz Błaszczak: Jeżeli wygra Trump, w Warszawie powinien zmienić się rząd

Jak uznał, w naszym interesie jest wygrana Trumpa, ponieważ "mamy bardzo dobre doświadczenie (z nim), kiedy był prezydentem USA". - Natomiast mówię o atakach, np. ze strony żony Radosława Sikorskiego, postaci rozpoznawalnej w USA (Anne Applebaum - red.) która bardzo brutalnie atakuje Donalda Trumpa. Mówię o wpisach Tuska, które odczytuję jako serwilizm wobec Niemców - dodał.

- Jeżeli wygrałby Donald Trump, to sądzę, że natychmiast powinien się zmienić rząd w Warszawie, bo Niemcy nie są nas w stanie nas wspierać jeśli chodzi o obronność, a Stany Zjednoczone tak - ocenił polityk PiS.

Błaszczak zaznaczył, że kandydat republikanów na prezydenta jest gwarantem, iż nie będzie bliskich relacji między Berlinem a Moskwą. - Donald Trump też bardzo mocno wspierał nasze przedsięwzięcie, które mocno koordynował prezydent Andrzej Duda, dotyczące Trójmorza, a więc współpracy państw w naszej części Europy - dodał.

Jak dodał, "gwarantem bezpieczeństwa naszego kraju są Stany Zjednoczone i oczywiście musimy sami dbać o to, aby Wojsko Polskie było liczne, wyposażone w nowoczesną broń". - To jest system, który budowaliśmy, kiedy Prawo i Sprawiedliwość budowało rząd - podsumował.

