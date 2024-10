Przełomowe odkrycie w Niemczech. "To jednak Europejczycy"

Obecnie pandy żyją w górskich prowincjach Chin, ale - jak się okazuje -. 11,5 miliona lat temu sprawy miały się zupełnie inaczej. Niemieccy naukowcy z Tybingii dowiedli, że w tym czasie przodek słynnego niedźwiedzia zamieszkiwał m.in. Allgäu w Szwabii na południu Niemiec. Oznacza to, że wbrew powszechnej opinii, pandy nie wywodzą się z Azji, ale z Europy.

Badawcze z Uniwersytetu w Tybindze odkryli szczątki pierwotnej pandy w Hammerschmiede w Allgäu. Miejscowość ta słynie z licznych skamieniałości, w tym odnalezienia dwóch małp z gatunku człekokształtnych.

Przełomowe odkrycie w Niemczech. "Pandy to jednak Europejczycy"

Jak podkreślają niemieckie media, to nie pierwszy przodek pandy odkryty w Europie. W 2012 roku naukowcy znaleźli bowiem pozostałości szkieletu pandy pierwotnej na północy Hiszpanii. Tegoroczne odkrycie pokazało jednak, że europejski obszar zamieszkiwania pand był większy niż początkowo zakładano.

- Z wykopalisk w Chinach wiemy, że prekursorzy dzisiejszej pandy żyją w tym państwie od około dwóch milionów lat. Oznacza to, że dzisiejsza panda wcale nie jest zwierzęciem azjatyckim. W rzeczywistości pochodzi z zachodniej Eurazji, można powiedzieć, że z Europy - wyjaśnia Madelaine Böhme, paleontolog z Uniwersytetu w Tybindze, cytowana przez "Tagesschau".

Na razie naukowcy mogą jedynie spekulować, z jakiego powodu pandy przeniosły się z Europy do Chin. Prawdopodobnym wydaje się, że mogły zostać wyparte przez lokalną populację niedźwiedzi brunatnych.

Jakie były pierwotne pandy? Na pewno nie były wegetariankami

Naukowcom udało się jednak ustalić, że pierwotna panda była znacznie mniejsza od współczesnej. Co więcej, jej dieta również była inna - bynajmniej nie była bowiem wegetarianką. - Dzisiejsza panda żywi się bambusem. Jest wegetarianką. Można nawet powiedzieć, że jest prawdziwą weganką - podkreśla Böhme.

Dieta pierwotnej pandy była dużo bardziej zróżnicowana. - Znajdujemy dowody na to, że żywiła się zwierzętami, mięsem i kośćmi, a także materiałem roślinnym. Nie była skrajnym mięsożercą jak niedźwiedź polarny, ale nie była też skrajnym roślinożercą - tłumaczy paleontolog.

Aby uzyskać te wiadomości Böhme oraz jej zespół przeanalizowali zęby pierwotnej pandy, które porównywali z zębami znanych gatunków niedźwiedzi. Podczas badania naukowcy nie mogli używać substancji chemicznych, ponieważ mogły one zniszczyć zęby. Informacje na temat diety dostarczył im przede wszystkim kształt guzków zębowych, a także sposób zużycia zębów, który różni się w zależności od spożywanych produktów.

W przyszłości Böhme zamierza zbadać, dlaczego pandy przeniosły się do Azji oraz z jakiego powodu żywią się dziś jedynie bambusem. Zdaniem paleontolog, odpowiedzią może być początek epoki lodowcowej, która wpłynęła na zmianę roślinności i mogła zmusić pierwotne pandy do migracji. Na ten moment, pozostaje to jednak w sferze domysłów.

