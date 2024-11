W poniedziałek sejmowa komisja śledcza ds. Pegasusa po raz czwarty próbowała przesłuchać Zbigniewa Ziobrę. Próba okazała się nieskuteczna, były minister sprawiedliwości nie stawił się na wezwanie.

Jednak komisja nie rezygnuje z zamiaru zadania pytań Ziobrze. Przegłosowała trzy wnioski:

ukaranie Ziobry karą porządkową za brak stawiennictwa na posiedzeniu;

zatrzymanie i doprowadzenie byłego ministra na przesłuchanie;

uruchomienie procedury odebrania immunitetu Ziobrze (warunek konieczny do przymusowego doprowadzenia posła).

W odpowiedzi na decyzje komisji Zbigniew Ziobro opublikował wpis w serwisie X.

Posłom z nieistniejącej już komisji ds. Pegasusa, zwłaszcza tym, którzy najgłośniej krzyczeli, że „Konstytucja jest najważniejsza”, przypominam jej art. 190: „Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne”.



Każdemu z tych posłów wysyłam… pic.twitter.com/ESen8WEF13 — Zbigniew Ziobro | SP (@ZiobroPL) November 4, 2024

"Posłom z nieistniejącej już komisji ds. Pegasusa, zwłaszcza tym, którzy najgłośniej krzyczeli, że 'Konstytucja jest najważniejsza', przypominam jej art. 190: 'Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne'" - stwierdził polityk PiS.

Komisja śledcza ds. Pegasusa. Wraca spór sprzed miesięcy

We wrześniu TK zdecydował, że zakres działania komisji jest niezgodny z konstytucją. Trybunał uznał, że wadliwe było powołanie komisji, ponieważ Sejm obradował bez Mariusz Kamińskiego i Macieja Wąsika.

"Informuję też o art. 231 Kodeksu karnego, który jest gotowym zarzutem wobec nielegalnych działań posłów podszywających się pod nieistniejącą w porządku prawnym komisję. Jeśli Sejm powoła komisję ds. Pegasusa bez wad wytkniętych w orzeczeniu TK, chętnie stawię się, by złożyć zeznania, bo pokażą one, jak wiele zrobiłem, by Polacy mogli czuć się bezpieczniej" - pisał dalej Ziobro.

ZOBACZ: Ziobro nie stawił się w Sejmie. Komisja sięga po ostatnie rozwiązanie

Na argument o nielegalnym działaniu komisji odpowiadała jej przewodnicząca Magdalena Sroka.

- Trybunał Konstytucyjny pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej, który zaraz kończy swoją kadencję, mam nadzieję, że zmieni swój wymiar, że jako sprawna koalicja 15 października będziemy mogli przeprowadzić zmiany w wymiarze sprawiedliwości, tak żeby te instytucje zaczęły na nowo działać zgodnie z prawem - podkreśliła Sroka podczas rozmowy z dziennikarzami w Sejmie.